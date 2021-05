En tan solo tres días se cumplirá el tiempo estipulado por el Tribunal Electoral salteño para que los frentes y los partidos presenten sus listas de candidatos y, a pesar de haber caducado el período de alianzas, aún el tablero se sigue moviendo.

Uno de ellos es el de Juntos por el Cambio, que cerró con el PRO, Ahora Patria y la UCR, sin embargo, ni su líder, el diputado nacional Miguel Nanni, puede controlar a algunos díscolos militantes que se niegan a cerrar filas con los demás integrantes de esa coalición. Por eso, en primer término debió acceder a que departamentos como Cafayate, San Martín y Cerrillos puedan presentarse con la histórica lista 3 radical.

En ese momento, logró que el presidente del Comité Capital, Rubén “Chato" Correa, acceda a que el principal distrito provincial adhiera a JxC, pero solo bajo la condición de que, si no se acordaban los nombres con las demás fuerzas, nadie podría llevar el nombre de la alianza y cada partido iría por su lado. De hecho, Correa había adelantado a Salta/12 que eso sería lo que probablemente sucedería por la negativa de Ahora Patria a sea él quien encabece la lista a diputados.

El fin de semana, el Comité Capital del partido centenario mantuvo una reunión general a la que asistieron más de 50 dirigentes para empezar a conformar la Lista 3. La mayoría coincidió en no repetir la estrategia que tomaron en las últimas elecciones, cuando "un grupo cerró al resto las puertas a la participación”, y eso les hizo perder la diputación provincial y las bancas en el Concejo Deliberante.

Pero esa convocatoria le valió varias críticas internas a Correa. El diputado provincial Héctor Chibán se animó a pedir su cabeza cuando sentenció que se debería analizar su conducta ante un Tribunal de Disciplina, y aseguró que presentará una nota ante el Comité Nacional para que se apliquen sanciones.

En un twett, el legislador también había fustigado días antes a la conducción provincial por dejar a Correa avanzar con lista única: “La Convención Radical IMPUSO (no dio una opción) a las actuales autoridades de la UCR integrar la Coalición Juntos por el Cambio para las próximas elecciones provinciales en todos los departamentos (con excepción de San Martín, Cafayate y Cerrillos)”, sostuvo.

Un Frente de Todos menos

Mientras, en uno de los dos frentes kirchneristas que se presentaron en el Tribunal Electoral con el mismo nombre, comenzaron a surgir inconvenientes. El sector que primero inscribió el lema, integrado por Unidad Popular, Kolina, Frente Grande, y el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), recibió la noticia de que podría perder la posibilidad de utilizar el nombre incluso antes de que se expida la Justicia Electoral por no haber contestado en tiempo y forma las notificaciones del Tribunal, pidiendo su ratificación.

Integrantes del mismo sector aceptaron que cometieron un error al declarar como dirección oficial una antigua sede física del PTP sobre la calle Deán Funes al 700, por lo que nunca pudieron recibir las notificaciones.

Pero la segunda mala noticia se las dio uno de los partidos que integraba hasta ayer esa alianza, ya que el Frente Grande decidió retirarse aduciendo complicaciones para conformar listas en el interior provincial, lo que le generaba problemas internos con su militancia.

Una de las referentes del Frente Grande, Elia Fernández, dijo a este medio que en el norte provincial las organizaciones sociales “estaban copando las mesas políticas y exigiendo ocupar puestos” y que lo hacían sin respetar la composición de esos espacios, en donde debía participar “un miembro por partido y organización por departamento, y ellos iban con uno por municipio, generando presión”.

Fernández explicó que esas situaciones ponían en riesgo contener a su militancia y que no se dispersen en otras listas, por lo que decidieron salir “a jugar solos”. Pero también apuntó contra algunas indecisiones de la mesa de Capital, que no definía aún si le darían espacio o no al líder camionero Jorge Guaymás. Según ella, ya había un acuerdo entre el sindicalista, hoy al frente de la delegación de la Secretaría de Trabajo de Nación, y la diputada nacional Verónica Caliva. Y a pesar de que en principio éste se había quedado junto al sector de Sergio Leavy, “seguían insistiendo con traerlo”.

En caso de que Guaymás fuera a integrar las listas de esa coalición, muy probablemente lo haría como candidato a diputado provincial, espacio que le habían prometido a Elia Fernández. Por lo que ahora, queda vacante.

El Frente Grande intentará conformar listas en unos 18 de los 23 departamentos, incluida Salta, en donde llevarán a Diego Saravia como candidato a convencional constituyente y Elia Fernández será candidata a la diputación provincial.