La palabra “fase” vuelve a cobrar un cariz más amable gracias a Marvel y el emocionante megatrailer que lanzó la semana pasada, en el que anunció la avalancha de títulos que conformarán la Fase 4 de su Universo Cinematográfico (MCU, por sus iniciales en inglés). Una etapa más que auspiciosa, a juzgar por la cantidad de largometrajes que tienen -en el corazón de sus tramas- a heroínas calzándose el traje, listas para sacar las papas del fuego. Empezando, claro, por el anhelado Black Widow, film de la australiana Cate Shortland que salda una deuda pendiente tras década de dires y diretes…

Durante años, Natasha Romanoff, aka La Viuda Negra, fue única señorita entre hercúleos caballeros (Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk y Hawkeye), de la partida original de los Avengers, reclutada por Nick Fury allá en el 2012 para poner coto al bribón Loki. Ducha en artes marciales, se sabe que Nati pasó sus años mozos en un centro de adoctrinamiento soviético, suerte de campamento para nutrir las filas de la KGB con letales “viudas negras”. Obviamente cambió de bando, y su último gesto abnegado, de absoluto sacrificio, salvó a la mitad de la población -que el maltusiano Thanos había hecho desaparecer con su infame chasquido- en Avengers: Endgame. En Black Widow, a estrenarse el 9 de julio, lamentablemente no la han resucitado: la historia transcurre años atrás, y la encuentra dándole una mano a su vieja “familia”, otras mujeres formadas en el mismo programa ruso, mientras se cocina una conspiración y hay un villanísimo al acecho, el mercenario Taskmaster.

Black Widow

Uno de los estrenos más esperados es el previsto para noviembre: The Eternals, cinta con la que Marvel amplía mitología al introducir una nueva troupe de superhéroes y superheroínas. Se trata de los Eternos, seres casi inmortales creados por los Celestiales, esas antiquísimas entidades anteriores al amanecer de las galaxias. Dotados de habilidades extraordinarias -que van desde fuerza sobrehumana y teletransportación hasta lectura y manipulación de espíritus-, los Eternos han vivido ocultos en la Tierra durante miles y miles de años, pero dan la carita para lidiar con los Deviants, enemigos históricos, que amenazan con asolar al planeta. Llevarían la batuta, a juzgar por los poquitos detalles que se conocen, dos mujeres todoterreno: Angelina Jolie como la erudita y guerrera Thena, nacida en la Antigua Grecia, representante en huestes locales de Atenea, diosa de la Sabiduría y la Guerra. Y Ajak, que en los cómics originales de Jack Kirby era un muchacho, pero en esta versión cinematográfica será interpretado por una Salma Hayek capaz de manipular átomos, tan poderosa que antaño fue confundida con deidades prehispánicas como Quetzacóatl o Tecomutzin. Dirige, por cierto, Chloé Zhao, que ganó hace poquísimo el Oscar a mejor realización por Nomadland. Y según ha corrido la voz, uno de los muchachos protagonistas será abiertamente LGBTQ+.

Angelina Jolie como Thena

Por cierto, ahora que Valkiria (Tessa Thompson) es reina de Asgard, se rumorea que la siguiente película de la saga Thor, Love and Thunder (de Taika Waititi, anunciada para mayo del 2022) podría tenerla en busca de una consorte amorosa que la ayude con los asuntos de gobierno. El argumento, sin embargo, giraría en torno a Natalie Portman, que retorna al papel de Jane Foster para transformarse en Mighty Thor, Diosa del Trueno, a la que su amorcito Chris Hemsworth cedería el preciado martillo.

Poster hecho por fan, crédito @finalgirl.edits

Unos meses antes, marzo 2022, llegará Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde podrá verse a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen, hermana de las gemelas) junto al hechicero y maestro de las Artes Místicas Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Liz repite personaje tras protagonizar la delirante Wandavision, serie que dio inicio a la fase 4: una sitcom con reminiscencias lyncheanas que la tenía lidiando fantasiosamente con traumático duelo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Todo es suponer con Wakanda Forever (julio 2022), secuela de Pantera Negra que, tras la muerte del actor Chadwick Boseman, deberá justificar la ausencia de T'Challa. No faltan, empero, dignas candidatas para heredar el traje: su hermana Shuri (Letitia Wright), descollante científica e inventora, tan -o más- brillante que el mismísimo Tony Stark. La batalladora Okoye (Danai Gurira), calvita de las Dora Milaje, fuerza especial ciento por ciento femenina encargada de la protección real. Y, claro, Nakia (Lupita Nyong'o), irrenunciable humanista, hábil espía, con sobrado talento para el combate cuerpo a cuerpo.

Shuri, interpretada por Letitia Wright

La guinda del pastel: The Marvels, que debutará en noviembre del año próximo, con Brie Larson nuevamente como Carol Danvers, aka Capitana Marvel. En esta superproducción, llevan las riendas las mujeres tanto detrás como delante de cámara: la dirección es de Nia DaCosta; el guión, de Megan McDonnell. Y doña Carol compartirá el apellido con la también capitana Monica Rambeau (Teronah Parris), hija de su amiga piloto. También estará Kamala Khan, conocida como Ms Marvel, primera heroína (teen) de origen musulmán. Poliforma y aficionada a los fanfics, será interpretada por la joven Iman Vellani, y tendrá presentación oficial a fines de este año, cuando debute su propia serie por Disney+.

Capitana Marvel