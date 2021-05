Los muertos nunca mueren del todo. Si hay una lección que puede aprenderse de las películas de zombis es esa. Es improbable que George A. Romero, el director de La noche de los muertos vivos, imaginara en 1968 que décadas más tarde continuaría la saga con cinco largometrajes, producidos entre 1978 y 2009. Mucho menos que aquel film ultra independiente, rodado en blanco y negro con un presupuesto ínfimo, terminaría convirtiéndose en el puntapié inicial de todo un subgénero del cine de terror. Un universo por derecho propio que, a comienzos de esta década, cuenta con infinitas variaciones de tono y forma, de la comedia al relato de acción y de allí al comentario social, tanto en la pantalla grande como en la pequeña. La introducción viene a cuento del último largometraje de Zack Snyder, que allá por el año 2004 debutó con una remake relativamente fiel de El amanecer de los muertos, la secuela seminal dirigida por Romero en los años 70 cuyo telón de fondo, un shopping abandonado –excepto por una horda de muertitos consumistas– puso de relieve las posibilidades satíricas de las películas de los undead.



Luego de su paso por el cine épico con 300 y una obsesiva aplicación al cine de superhéroes, el director de La liga de la justicia (en sus dos versiones) regresa al mundo de los “caminantes” con El ejército de los muertos, una de las apuestas más fuertes de la plataforma Netflix para este primer semestre de 2021. La envergadura del lanzamiento incluyó no sólo dos encuentros virtuales con la prensa internacional realizados antes del estreno, el próximo viernes 21, sino un avance de los primeros quince minutos del film abierto a todo el mundo, que tendrá lugar hoy, jueves 13 a las 14 (hora argentina), en el canal de YouTube de Netflix. En ese primerísimo acto, el espectador podrá apreciar un prólogo en el cual el origen del apocalipsis zombi es revelado, muy cerquita de la ciudad de Las Vegas, y una secuencia de títulos que puede entenderse como un cortometraje por derecho propio, además de señalar hacia la posibilidad de una precuela.

La trama de Army of the Dead encuentra a un grupo de sobrevivientes de la primera oleada zombi dispuestos a regresar a Las Vegas. El objetivo es hacerse de una millonada de dólares depositados en la bóveda de un casino. Claro que el edificio está atestado de muertos vivos, comandados por un inteligentísimo líder –aquí hay castas sociales entre las criaturas, para nada lentas ni perezosas–, y el grupo de ladrones deberá entrar, tomar y salir lo más rápido posible, antes de que toda la región sea alcanzada por una explosión nuclear, la solución final para la epidemia de putrefactos seres. En la conferencia de prensa del film, cuyo reparto está encabezado por el ex peso pesado de la lucha libre Dave Bautista y las actrices Ella Purnell, Nora Arnezeder y Ana de la Reguera, Snyder declaró que, luego de terminar el rodaje de El amanecer de los muertos, hace diecisiete años, “se me ocurrió esta idea de una plaga zombi cuyo origen no es otro que el Área 51, y que por eso mismo explota en Las Vegas, a cuyo alrededor se construye un muro para contenerlos. El desarrollo del guion se fue dando a partir de la influencia de películas como Escape de Nueva York, la versión original de El planeta de los simios, Duro de matar y Aliens, películas de género intensas con las cuales crecí”.

Página/12 conversó mano a mano con dos de las actrices principales de El ejército de los muertos (hace rato que el género dejó de ser terreno exclusivo de la testosterona): Ana de la Reguera, quien luego de interpretar papeles “de mexicana” en largometrajes made in USA ha comenzado a tener una filmografía mucho más prolífica y variada –incluyendo la reciente serie semiautobiográfica Ana–, y la británica de ojos enormes Ella Purnell, cuya participación en títulos como Churchill y Miss Peregrine y los niños peculiares marcaron el despegue de su carrera. De la Reguera confiesa que ha visto poco cine con muertos vivos, “aunque el cine de terror siempre me gustó. Crecí viendo las películas de Freddy Krueger y clásicos como El exorcista”. Purnell, en tanto, afirma que las películas de horror le dan miedo, pero que “luego de haber participado en esta película quiero ver más cine de zombis”.

-¿Cómo es Snyder como realizador? ¿Permite que los actores improvisen o el guion se respeta como si fuera de hierro? ¿Cómo ven esta película en términos de sus respectivas carreras?

Ella Purnell: -Zack confía mucho en el reparto y les permite improvisar, colaborar y aportar sus propias ideas. De hecho, muchos de los momentos más divertidos de la película vienen de esas instancias, y eso se relaciona en parte con el hecho de que él mismo hizo la cámara y la fotografía. Algunos de los días de rodaje fueron muy largos y cuando estábamos un poco malhumorados siempre nos levantaba el ánimo. En cuanto a mi carrera, mi deseo –más allá de papeles como este, que es muy importante– es escribir y dirigir. Es algo que terminaré haciendo, así que estoy adquiriendo la mayor cantidad de experiencia que pueda en diferentes géneros.

Ana de la Reguera: -Fue muy loco trabajar con un director que es muy querido y admirado por tanta gente. La verdad es que la oferta para participar llegó sin ninguna audición previa. Supongo que el director de casting me había visto en otras cosas, y el ofrecimiento llegó justo cuando estaba a punto de comenzar la filmación de la serie Ana. Creo que Snyder ha sido un realizador que partió aguas en muchas cosas. Siempre da que hablar.

-Ana, a pesar de hablar español en un par de momentos, en El ejército de los muertos no interpretás un “personaje latino”, ese arquetipo del cine estadounidense que tiende a encasillar a los actores.

Ana de la Reguerra: -Es cierto, en la película ni siquiera se menciona que el personaje es de origen mexicano. ¿Cuántos mexicanos vivimos en los Estados Unidos? ¿Cuántos son veteranos de guerra? También es interesante que mi personaje se llama María Cruz, pero Zack lo llamaba todo el tiempo Cruz, no María. Hay algo ahí del orden de que no sólo no importa la nacionalidad sino tampoco el género. Escribió personajes que podrían ser interpretados por una mexicana o un australiano, una cosa de igualdad muy pensada.

-¿Es posible que la secuencia de apertura señale a la posibilidad cierta de una precuela?

Ella Purnell: -Claro que sí. Está en posproducción una serie de animación llamada Army of the Dead: Lost Vegas, que va a ser lanzada este mismo año. Allí aporté nuevamente mi voz como la hija de Scott, el personaje interpretado por Dave Bautista, y la acción transcurre durante el primer brote de muertos vivos. Va a ser interesante ver si este universo se sigue ampliando.