El padre Francisco "Paco" Olveira, integrante del Grupo de curas en opción por los pobres, fue este miércoles a respaldar la marcha de los jubilados y resultó agredido por las fuerzas de seguridad que aplicaban el protocolo antipiquetes represivo ordenado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La marcha se realizó, como todos los miércoles, frente al Congreso, donde los jubilados reclaman por una mejora en sus haberes. Se produjo un tumulto con la Policía Federal y el sacerdote salió a defender a una jubilada que estaba en el piso. Olveira recibió un golpe en la frente de un escudo que portaban agentes de la Prefectura Naval Argentina y empezó a sangrar.

"Estoy bien, los que están mal son los jubilados", aseguró el sacerdote, con el rostro ensangrentado y una venda sobre la frente. "Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos", añadió en declaraciones a C5N. Según se supo, detuvieron un jubilado y la mujer terminó con un hematoma en un brazo.



El sacerdote después de la agresión. Alejandra Morasano

"Me siento bien, seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal", añadió Olveira.

El Parlamento había amanecido completamente vallado, en el marco de la habitual movilización de los miércoles, mientras en el Congreso se debate Ficha Limpia. La represión dejó al menos un detenido, mientras que otros manifestantes, entre ellos jubilados y periodistas, también denunciaron agresiones.

En la manifestación hubo gases y empujones, en un clima de tensión, mientras sesionan en la Cámara Alta. Las marchas de los miércoles son una muestra de resistencia al ajuste de Javier Milei, desde que los hinchas de fútbol se plegaron de forma solidaria.

Durante la movilización del 12 de marzo pasado se registró el ataque más brutal, con el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, que se recupera de la agresión en el Hospital Ramos Mejía.



"La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Pero sí está demorado el otro compañero, que no hizo nada. Me voy a ir con él. Yo tengo coronita, el pueblo no", cerró Olveira.