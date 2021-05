El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor "Toty" Flores debió ser internado por una neumonía bilateral, complicación que tuvo luego de haber contraído coronavirus. En su cuenta de Twitter, el dirigente contó por qué no estaba vacunado. "Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por COVID, por lo cual me encuentro internado. Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero", posteó el diputado en su cuenta de Twitter, en la que también agradeció a los médicos por "la atención" y a sus amigos "por sus deseos de recuperación", posteó.

Días atrás, el legislador por la provincia de Buenos Aires, de 67 años, contó en la misma red social que había dado positivo de covid-19. Eso fue el 6 de mayo. “Hoy me comunicaron que di COVID-19 positivo. Sigamos cuidándonos entre nosotros”, dijo en su momento el dirigente.

En las últimas horas su cuadro se agravó por lo que debió ser hospitalizado.