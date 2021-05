La vuelta de Friends ya tiene fecha en el calendario: 27 de mayo. HBO Max sorprendió con el anuncio a través de un teaser en el que se ve al sexteto camino al rodaje del rodaje. “El único en el que estarán juntos”, reza el graph mientras de fondo se oye la canción insignia de la sitcom (“I'll be there for you” de The Rembrandts) en un tempo más lento y emotivo.



Además de la banda completa –Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc– se supo quiénes serán los invitados especiales. El team incluye un crisol de celebridades: el exfutbolista David Beckham, la Nobel de la Paz Malala Yousafzai, el cantante Justin Bieber, la banda coreana BTS, Lady Gaga y el actor de GOT Kit Harington). No faltarán algunos recurrentes de la serie como Elliott Gould y Christina Pickles (papá y mamá Geller), Tom Selleck (novio de Mónica), Larry Hankin (el vecino irritante de la planta baja), James Michael Tyler (Gunther del Central Perk), Reese Witherspoon (hermana de Rachel) y Maggie Wheeler (Janice “Oh my god”).

El especial fue rodado en abril en el emblemático Stage 24 de Warner Bros. donde se habían realizado la mayoría de los episodios de la serie emitida entre 1994 y 2004. Aunque el formato del especial es un Top Secret se filtró que la celebración no contó con guion alguno.

HBO anunció que el especial podrá verse en nuestro país desde el arranque de la plataforma de streaming a llegar el mes próximo junto a las diez temporadas de la serie creada por Marta Kauffman y David Crane.