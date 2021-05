Luego de cinco días de debate, por el que pasaron más de 20 testigos, ayer jueves alegaron las partes. Tanto los representantes del Ministerio Público Fiscal, como de la querella solicitaron la pena máxima para Naim Vera Menem (19), acusado de asesinar a Brenda Micaela Gordillo (23) el 1 de marzo del año pasado. La sentencia se conocerá hoy.

Durante el juicio que se realiza en la Cámara en lo Penal de Primera Nominación se buscó determinar la responsabilidad del adolescente acusado del delito de homicidio doblemente agravado por mediar relación de pareja y femicidio. Los testigos, la mayoría amigos de Vera y de Brenda, sumados a los informes de los peritos, quienes determinaron características de personalidad psicopática y narcisista, fueron contundentes al momento de acreditar los agravantes.

En este contexto el fiscal Jorge Silva Molina y el fiscal coadyuvante (que estuvo a cargo de la primera parte de la investigación de este hecho), Hugo Costilla, señalaron los macabros detalles del homicidio. Afirmaron que Vera, “con una frialdad increíble”, premeditó asesinar a la joven “para seguir con su proyecto de vida”, ya que ella pensaba que estaba embarazada y se negaba a abortar como él se lo pedía.

“Puedo asegurar con grado de certeza cómo Naim Vera mató a la mujer con quien tenía una relación de pareja. Despreciando la proyección de vida de la víctima" en una acción "constitutiva de violencia de género (...). Causa estupor la conducta de él luego de dar muerte, tuvo una conducta propia del psicópata. La coloca en el asador y después la tira”, aseguró Costilla.

En tanto, Silva Molina, antes de pedir la pena de prisión perpetua por el mismo delito que estaba incriminado, manifestó: “(Naim Vera) Tuvo conciencia de lo que hacía pero no le importó”.

Por su parte, la querella, representada por el abogado Sebastián Ibáñez hizo un repaso de los sucedido y la actuación del femicida. Aseguró que, además, “hay un tercer agravante, que es la alevosía. Se aprovechó de su estado de indefensión. La mató en ese estado en que él mismo la coloca. Fue un acto cometido a traición, y sin peligro para el agresor”. Posteriormente solicitó que se lo declare culpable del delito de homicidio triplemente calificado.

En cuanto a la acción civil, pidieron la suma de 13 millones de pesos por daño moral y lucro cesante para los padres de la víctima.

Carta

Luego del alegato de sus abogados, María Espeche, madre de Brenda, leyó una carta. “Quiero decirle a este femicida que no siento odio ni rencor. Que tendré siempre una herida que no podré sanar. Pudiste evitar tanto sufrimiento con solo dejar a mi niña, pero elegiste matarla de la peor manera y por eso no tendrás mi perdón en nombre de mi hija Brenda Micaela”, dijo y luego intentó hablarle a los padres de Vera: “No tuvieron un mínimo de empatía conmigo, más Oscar Vera, tu padre, que me conocía de años…”, comenzó, pero los jueces la cortaron y le pidieron que no diga nada de ellos. Es por esto que pasó al final y se dirigió a los jueces: “Lo único que me trae aquí es la búsqueda de justicia para mi hija. Gracias a todos los que nos acompañarnos en este dolor y sobre todo gracias a mi familia que nunca me dejó caer”, finalizó.

Tras la lectura de la carta, el abogado de Vera, Gonzalo Ferreras, alegó y habló casi dos horas intentando desvincular de los agravantes a su pupilo, ya que era imposible despegarlo del crimen que él mismo confesó. Así, tergiversó tratados internacionales y legislaciones vigentes sobre violencia de género: “Debemos honrar la ley y la Constitución por tratarse de una cuestión legal. Relación de pareja, es un término normativo, una relación de pareja es normativa, de manera tal que lo que se argumenta acá no hace a la constitución y creación de un vínculo. Si bien el vínculo no exige la convivencia, las pautas interpretativas son las que deben ayudar para ver si se debe hacer caso al agravante o no. En una relación de pareja debe haber afecto, debe ser pública, notoria, estable y permanente. Los noviazgos deben ser formales, dejándose de lado las relaciones ocasionales, efímeras”, dijo tratando de minimizar lo sucedido.

Tras “normalizar” lo que él interpretó como que no existió, es decir la relación sexo-afectiva y el femicidio, dijo: “Necesito que analicemos el caso con perspectiva de género. No podemos dejar de poner de manifiesto que estamos en constante contacto con el flagelo de la violencia de género, que si existe un disparador para la ira, para la furia y para una actitud totalmente hostil para con una mujer es cuando ésta le dice que ha estado con otro o que se le ha insinuado a otro. Los invito a que lean cómo Brenda le comunica a Vera que su amigo Vázquez se le estaba insinuando a ella. y cuál es la actitud de Naim, que le dijo sólo que 'no le comente eso'”. De esta manera, el abogado terminó justificando, sin ningún tipo de perspectiva, que las mujeres dan “motivos” para la violencia machista.

Por último, pidió que Vera sea acusado por el delito de homicidio simple, a una pena de 16 años de prisión.

Aunque se estimaba que la sentencia de los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Rodolfo Moreno iba a ser emitida inmediatamente después de conocer los pedidos de las partes, decidieron pasar a un cuarto intermedio para hoy a las 9 para dar su veredicto.

Incidentes

Por decisión del tribunal de la Cámara Penal que juzga a Vera, desde el primer día de debate se colocó una valla para que quienes acompañaban a la familia de Brenda no pudieran acercarse. El operativo policial desplegado en cada oportunidad incluyó varios grupos policiales de choque y agentes. Esta situación originó malestar, ya que los manifestantes se sintieron discriminados, teniendo en cuenta que estas medidas no se tomaron en otros debates que incluyeron movilización y acompañamiento. El tercer día de debate, tiraron huevos a los efectivos en el momento en que el acusado era trasladado.

Asociaciones feministas que acompañaron ayer, denunciaron ante las fuerzas de seguridad que había personas infiltradas; "chicos encapuchados que llevaron piedras y pedazos de ladrillos para lanzar a Vera en el momento en que saliera". Sin embargo, dijeron que los policías no actuaron.

En este marco, al momento de salir el acusado, la situación se tornó confusa. Se vieron piedras, pero también se escucharon disparos de balas de goma. Videos grabados de ambos lados, evidenciaron cómo se vivía lo sucedido desde cada lugar de la valla.

Desde la movilización, se grabaron imágenes que muestran a una de las amigas de Brenda cuando intentaba detener a jóvenes que no conocían, mientras la mayoría se apartaba y se veía a pocos sobre la valla intentando derrumbarla.

Previamente la madre de Brenda y su hermano se acercaron al lugar para contarles que la sentencia sería al otro día y que ellos estaban conformes con los alegatos del fiscal. También pidieron a los asistentes que se calmen y luego se retiraron.

En la página de Facebook Justicia por Brenda Micaela Gordillo, agradecieron a quienes acompañaron en cada una de las marchas de pedido de justicia y aclararon que todas fueron pacíficas y que pretendían que siguieran asistiendo de la misma manera.

Pedido

En diálogo con Catamarca/12, tras la finalización del debate, Espeche se refirió a los alegatos del defensor: “Me dio mucha bronca que exista alguien que pueda defender a un femicida así. Es algo que no se merece, porque él no tuvo piedad con mi hija. Nunca pensó en decirle andate, sólo en hacerle daño”.

Con respecto al pedido de fiscalía, manifestó: “Estoy conforme porque es lo que se merece: prisión perpetua. Espero que los jueces se pongan la mano en el corazón para que este femicida no ande suelto y no vuelva a pasar una Brenda más en Catamarca. Lo único que quiero es justicia para que mi hija pueda descansar en paz”.