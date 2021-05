El Atlético Madrid quedó a un pasó del título en la Liga española, cuando parecía que el equipo de Diego Simeone dilapidaba toda la temporada en su casa ante el Osasuna: a falta de diez minutos, los rojiblancos perdían 1-0, mientras que el Real Madrid ganaba 1-0 en Bilbao al Athletic y lo superaba en la tabla de posiciones. Sin embargo, las apariciones de Renan Lodi y Luis Suárez sirvieron para que el Aleti diera vuelta el marcador, mantuviera su ventaja sobre el conjunto de Zinedine Zidane en la cima de la tabla y dependa de un triunfo ante el Valladolid para dar la vuelta olímpica en la próxima jornada. El Barcelona, pese a un gol de Lionel Messi, cayó 2-1 ante el Celta y se tendrá que conformar con la tercera posición en el torneo.

La penúltima jornada de la Liga tuvo emoción desde el comienzo, ya que el Barcelona fue el primero en convertir. Gracias al trigésimo gol de Messi en el torneo, el conjunto de Ronald Koeman emparejaba la línea del Real Madrid y se colocaba a dos puntos del Atlético. Sin embargo, Santi Mina igualó antes del final del primer tiempo y todo seguía como había arrancado, con 45 minutos menos por jugar.





En la segunda mitad, el primero que golpeó era el Real Madrid, que se adelantó en San Mamés por intermedio de Nacho para igualar la línea del Atlético y quedar como potencial puntero por su ventaja en el desempate. El equipo de Simeone no paraba de perder oportunidades hasta que el croata Ante Budimir, con un cabezazo que apenas cruzó la línea y que necesitó la revisión del VAR, puso el 1-0 para Osasuna. Con un cuarto de hora por jugar en las tres canchas, Real Madrid era líder con 81, Atlético quedaba segundo con 80 y Barcelona dilapidaba su última oportunidad con 77.

En Madrid, el primero en reaccionar fue el Atlético, con un espectacular remate de Lodi que sirvió para el 1-1 y le devolvió esperanzas. En tanto, el Barcelona se perdía ocasiones increíbles para ganar y aunque sea llegar con chances a la última jornada. Fue entonces en que Mina anotó su segundo gol de la tarde al capturar un rebote en el palo ante un remate de Augusto Solari.

Casi en simultáneo, el que acertaba el arco del Osasuna era Luis Suárez, con lo que el Atlético pasaba a ganar y recuperaba la cima. Así se cerró una jornada frenética, que dejó el panorama muy claro para la última fecha la semana que viene: con el Barcelona ya sin chances, el Atlético depende de una victoria ante el Valladolid para salir campeón, sin importar lo que haga el Real Madrid. Si el equipo de Simeone no vence a su rival, que debe ganar si pretende no descender, necesitará que el equipo de Zidane no supere al Villarreal, equipo que aspira a clasificarse a la Europa League.