El director del Registro Civil Mariano Gálvez adelantó que están trabajando en un dictamen -favorable- al pedido de Noah Pellegrini, quien reclamó que su partida de nacimiento no consigne género. "Tenemos en trámite ante la Dirección un reclamo. Justamente, durante la gestión anterior se había resuelto que las nuevas partidas tuvieran la categoría autopercibido. Muchos no dijeron nada, fueron comunicados y otros nos dijeron que no se identifican con esta categoría. Uno de esos casos fue el de Noah, que presentó un recurso recientemente, por el cual vimos con otros funcionarios que este recurso puede ser interesante porque abre la puerta a contemplar estas situaciones y evaluar junto a la Secretaría de Género la posibilidad de reconocerles tal cual como lo piden. Ya estamos avanzando con dictámenes internos del organismo para resolver este expediente", dijo Gálvez, quien consideró que la respuesta "requiere de un análisis bastante minucioso y con la intervención de Género".

El funcionario consideró que la resolución de junio de 2019, donde se define la categoría "autopercibido", firmada por el director Gonzalo Carrillo, fue "infundada".

Gálvez es funcionario de carrera del Registro Civil, y quedó a cargo después de la renuncia de Luisina Giovanini. Tras su asunción, surgieron críticas de militantes por la Diversidad Sexual, ya que lo identificaron como pastor evangélico. "Ese es el error. Yo no soy pastor evangélico. Tal vez se han confundido con mi hermano, que sí es pastor evangélico, él es director del Servicio Penitenciario, es Walter Gálvez. Yo soy evangélico, pero no soy pastor evangélico", dijo el director del Registro Civil, quien aseguró: "Lejos está de mí generar impedimento a los derechos de las personas, de ningún tipo de naturaleza". Y abundó en una diferencia. "Yo soy evangélico pero sé hasta donde llega mi fe, hasta donde llegan mis obligaciones laborales, no impongo mi fe absolutamente a nadie. La fe es individual".