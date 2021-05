El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora entregó a las familias equivocadas los cuerpos de dos hombres fallecidos la semana pasada. El martes, la familia de Romualdo Pérez fue notificada de su muerte, pero no se les permitió reconocer el cadáver por el protocolo de covid-19 y el fallecido fue enterrado sin que pudieran verlo. El jueves, el Hospital informó la muerte de Francisco Sánchez a su familia que, al no tratarse de un fallecimiento por covid, sí pudo reconocer el cuerpo y se descubrió que no era él sino Pérez. Este sábado, el cadáver enterrado fue exhumado, se determinó que efectivamente era de Sánchez y fue devuelto a su familia. En tanto, el cuerpo de Pérez continúa en la morgue del Gandulfo mientras la Justicia investiga si solo hubo una confusión en los partes de fallecimiento o si también hubo un cruce en el tratamiento médico de los pacientes.

"El martes nos llamaron para decirnos que Romualdo había fallecido por covid. Por el protocolo nos entregaron el cuerpo dentro de la bolsa mortuoria y no nos permitieron verlo. Lo velamos a cajón cerrado y lo enterramos el miércoles. El jueves nos llamaron diciéndonos que había habido una confusión con otra familia. Fuimos a ver el cuerpo y lo reconocimos", contó a Página/12 Juan Cruz Zabalo, yerno de Romualdo Pérez, que había ingresado al Gandulfo durante la primera semana de mayo con un cuadro de neumonía bilateral por covid.

"Se abrió una causa y se está investigando. Desde el hospital ofrecieron que nos lleváramos el cuerpo, pero decidimos no hacerlo hasta que haya una orden judicial, porque queremos que se investigue todo y es posible que haya que hacer una autopsia", agregó. Los hechos son investigados por la Fiscalía N°8 de Lomas de Zamora, cuyo titular es Jorge Grieco.

A partir de la entrega errónea de los cuerpos, los familiares comenzaron a preguntarse si la información venía cruzada desde que los dos hombres estaban internados: "La sospecha es que recibimos los partes médicos equivocados. En ese caso pudo haber un cruce en el tratamiento médico. En teoría Romualdo tenía covid y Francisco no, pero a esta altura ya no sabemos. Somos cuidadosos y no vamos a lanzar acusaciones por demás, pero sí queremos que se investigue seriamente si solo se confundieron en la entrega de los cuerpos o si además les hicieron un tratamiento equivocado", señaló Zabalo.

El sábado, la Justicia ordenó la exhumación del cuerpo que había sido enterrado y fue reconocido por la familia de Sánchez. Desde el viernes pasado, a las 19 horas de cada día las dos familias vienen realizando vigilias en las puertas del Hospital: "Es una forma de realizar el duelo que no pudimos hacer y al mismo tiempo reclamar que se investigue qué pasó realmente", indicó Zabalo.

Informe: Santiago Brunetto.