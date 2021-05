El juez federal Daniel Rafecas, candidato a Procurador General propuesto por el Poder Ejecutivo, anunció en un posteo de Instagram que si la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal impulsada por el oficialismo modifica la mayoría del Senado necesaria para su designación y reemplaza los dos tercios vigentes por una mayoría absoluta, para él será "imposible seguir adelante con la postulación" porque lo considera un "límite ético insuperable". Rafecas había anticipado esta posición el año pasado pero decidió amplificarla ahora en un texto que hizo público cuando se vislumbra, posiblemente en cuestión de horas, la aprobación de un dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. En algunos sectores del Gobierno describen el anuncio como un "desplante" al presidente Alberto Fernández y ya piensan nuevos nombres, con prioridad de candidatas mujeres. En el Frente de Todos no hay intención de modificar el proyecto ni, al menos hasta ahora, de convocar a Rafecas a una audiencia pública antes de que se apruebe la nueva norma.



Desde que Martín Soria desembarcó en el Ministerio de Justicia trabajó en la negociación de los ocho o nueve votos faltantes en la Cámara de Diputados para la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal (MPF). El año pasado tuvo media sanción en el Senado el proyecto que, entre los cambios sustanciales, acorta el mandato del jefe/a de los fiscales a 5 años en lugar de ser vitalicio como en la actualidad, y modifica la mayoría para que la Cámara alta le preste acuerdo, de modo que de la mayoría agravada requerida en la actualidad se pasa a una mayoría absoluta. El oficialismo elaboró un nuevo borrador con modificaciones al texto que aprobó el Senado, que esencialmente retoca la composición del jurado de enjuiciamiento de fiscales (ahora le resta composición política), limita las funciones de la comisión bicameral de Ministerio Público, reformula los requisitos para la designación de procurador/a interino (les da más acceso a mujeres y reduce el interinato a seis meses) y mantiene los dos tercios para remoción del procurador/a.

Para este martes está previsto un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, donde se votaría ya un dictamen para propiciar la aprobación de la ley de MPF con algunos retoques. Pero el Frente de Todos, más allá de la advertencia de Rafecas, no tiene pensado dar marcha atrás con el texto que prevé mayoría absoluta para el nombramiento de Procurador/a, en esencia porque creen que un mandato menor no hace imperiosos los dos tercios, porque no los tienen hoy en el Senado para designar a nadie en se cargo, y porque es algo que la Constitución no estableció y se fija por ley. Durante le fin de semana los grandes medios y portales de alta incidencia multiplicaron notas críticas hacia el proyecto enfatizando la idea de que el Gobierno quiere poner a un procurador de su confianza a cualquier precio y que el objetivo es la "impunidad". El tema fue tapa de Clarín el domingo y este lunes estuvo incluida en la de La Nación. La evidente intención es que continúe en el cargo Eduardo Casal, el procurador interino que cumple récord de permanencia y que no tiene acuerdo de la cámara alta sino que quedó en ese lugar, después del desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, en 2017, por ser el más antiguo de los fiscales generales ante la Corte.

Rafecas recapitula en su texto que el Presidente lo postuló para la Procuración a comienzos de marzo de 2020, que tuvo 650 apoyos y que así su pliego llegó a la Comisión de Acuerdos del Senado. En el ínterin, dice, que "ha avanzado un proyecto de ley" para reformar el MPF, "pero como no fue llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado, ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el ministerio de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN (Procurador General) tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la CSJN (Corte Suprema) y para encarar reformas estructurales a nivel general. Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte) y que no se cumplió en mi caso". Rafecas dice que está convencido de que si lo hubieran llamado a la audiencia "ese consenso se hubiera alcanzado".

Cerca del juez dijeron a este diario que le resultó llamativo que no le hubieran pedido opinión sobre la reforma, dado que además es alguien que conoció por dentro la Procuración, y que la falta de contacto de Soria al menos para hablar de la postulación, resultó sugestiva. La idea de que el Procurador/a necesita de un respaldo político sólido insisten que ya la manifestó el año pasado y desconfía de la posibilidad de ejercer sin él. el cargo en cuestión.

El juez dice en su posteo que le parece "un límite ético insuperable" que en la mitad del proceso de su designación se reduzca por ley la mayoría necesaria para nombrar Procurador/a. "Me hará imposible seguir adelante con la postualción. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica", termina. Todavía formalmente no presentó una renuncia a la postulación y, mantendría un margen de expectativa de ser conovado por la comisión de Acuerdos del Senado para la audiencia pública. En el kirchnerismo no parece haber tal margen hasta ahora y uno de los objetivos es que quien esté a la cabeza del MPF no tenga ese cargo para siempre, lo mismo que paradójicamente postulaba el macrismo en 2016, cuando el exministro Germán Garavano planteaba también un mandato de cinco años.

Rodolfo Tailhade, titular de la Comisión de Justicia de Diputados, una de las que se reúne para dictaminar, le dijo a Página/12: "No va a haber ningún cambio en el proyecto por esta novedad de Rafecas. El proyecto va a seguir su curso. Lo que hizo fue notificar una posición que tiene desde hace un año. Me animaría a decir que el Senado no lo va a citar a la audiencia pública antes de que salga la ley". Fuentes del Senado señalan, en ese mismo sentido, que nada cambiará allí y aguardan que llegue la aprobación de Diputados.