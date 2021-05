#VideosConCrema Barbi Recanati estrenó el clip de En la frente, rural y épico, grabado a cielo abierto en la localidad bonaerense de Colón, entre pastos, bruma y un granero cinematográfico. También están online los nuevos videos de la performer Sonia Z (Sin prejuicio, dirigido por Rosario Lamastra, con hipnóticas coreografías unipersonales y hoteleras), de Mario Nieva (Alien, un flasheo nocturno entre las luces del Microcentro porteño, grabado con celular e intervenido poperamente) y del popero marplatense Morsa Light (Moda, yendo del sofá fiestero a la bañera llena, sombría y opresiva).

#JoystickDivision Largá todo que ya está disponible Mass Effect Legendary Edition, la edición compilatoria de la maravillosa trilogía rolera y sci-fi de BioWare, que viene en combo agrandado con banda sonora y editor de artes personalizables. También apareció Apex Legends: Legacy, con una "vuelta a las raíces" basada en la Arena, un nuevo modo 3v3, el estreno de la leyenda lanzamisiles Valkyrie y mapas actualizados. Y salió Wrath of the Druids, la primera expansión narrativa de Assassin's Creed Valhalla.

#CualquieraPuedeGooglear Clic con réplica: la Red Bull Batalla de los Gallos extendió su inscripción hasta el 25/5, en la búsqueda de 13 freestylers que se sumarán a Tata, Wolf y Mecha en la 15ª edición de la competencia. Clic dosmilero: los voladores The Mars Volta sacaron Landscape Tantrums, donde rescatan las grabaciones originales incompletas de De-Loused in The Comatorium; y The White Stripes soltaron remix de Seven Nation Army por The Glitch Mob, como token no fungible (NFT).

#AduanaParalela El electropop físico y político de la cantante y productora israelí Noga Erez se consolida en Kids, el segundo disco del proyecto que comparte con su pareja, el músico Ori Rousso. Y más música nueva cruzan fronteras en los recientes discos de la boy band rapera Brockhampton (Roadrunner: New Light, New Machine), del trío instrumental noruego Orions Belte (Villa Amorini), de los kinki-rockers españoles Derby Motoreta's Burrito Kachimba (Hilo negro), de la indiepopera noruega girl in red (if i could make it go quiet) y del cancionista inglés Alfie Templeman (Forever Isn’t Long Enough).

#EnUnCumple Cuarteto de Nos reeditó en vinilo su disco Raro, en una edición limitada de 500 unidades que festeja los 15 años del álbum donde presentaron Yendo a la casa de Damián y Ya no sé qué hacer conmigo. Y los rocanroleros Viejo Empedrado festejan sus dos décadas con su propio vino: el malbec #RockVolución, desarrollado junto a la bodega mendocina Garavaglia Winery, que se consigue en las redes sociales de la banda.