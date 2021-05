Con Colombia inmersa en una grave crisis sociopolítica y Argentina lidiando con una pandemia cada vez más complicada, la Copa América que ambos países deberían organizar entre junio y julio próximo -y que ya fue suspendida el año pasado- no sale de la incertidumbre. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández ratificó la iniciativa este martes, incluso contemplando la posibilidad de que el certamen entero se realice en territorio nacional ante la posibilidad de que se baje Colombia.

"Nosotros podemos analizar organizar toda la Copa América en la Argentina, en la medida en que todos estrictamente cumplan las condiciones de controles y protocolos", manifestó el mandatario en diálogo con Radio10.

La Copa América 2021 se tendría que disputar, según lo previsto por la Conmebol entre el 11 de junio y el 10 de julio próximo, en la Argentina y Colombia. Sin embargo, la situación en el país del norte, donde se cumple un paro general con movilizaciones sociales desde hace 20 días, puso en duda que ese país pueda mantener la sede del certamen.

Por el momento, Paraguay, Uruguay y Chile se postulan como eventuales escenarios sustitutos y también crece la posibilidad de que el torneo continental se juegue íntegramente en la Argentina.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández había señalado el ultimo domingo en una entrevista con el canal C5N que "será una Copa América para la TV. El resto depende de cómo evoluciona todo", en alusión a que no habría público en las tribunas.

"Acordamos con Conmebol que vamos a realizar la Copa América y la vamos a hacer con las restricciones del caso. Estamos preparados. Será una Copa para la TV", había reiterado Fernández.

Villani, positivo

El que también se refirió a la realización del certamen continental de selecciones fue el doctor Donato Villani, Jefe Médico de la AFA y coordinador médico de la competencia que organiza la Conmebol.

"Estamos en condiciones de hacer la Copa América, lo que no quiere decir que en el transcurso de la competencia no tengamos algún problema. En 2020 cuando comenzaron las Copas Libertadores y Sudamericana estábamos llenos de dudas y se jugaron sin problemas, incluso con la organización de la Libertadores femenina en Argentina", señaló a radio La Red.

Asimismo, Villani criticó la manera en que se está manejando la sociedad ante la pandemia al expresar: "Uno ve que hay una cuestión social que es imposible volverla atrás. Creo que es una batalla perdida, existe una relajación social muy grande, vas al supermercado y vez que la ciudad se mueve como si nada sucediera".

El Grupo A de la Copa América, con la participación de la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, dos cuartos de final y una semifinal, que se desarrollarán en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero.

Villani cree que el certamen se puede realizar en la Argentina y justificó su parecer asegurando: "Si nos manejamos por la experiencia y hacemos los protocolos como corresponden, no habría problemas. Pero, usando un termino futbolero, si no le metemos presión a hacer los protocolos, vamos a tener problemas. Si dirigentes, jugadores y médicos hacemos las cosas como corresponden no tendremos inconvenientes en organizarla".

En cuanto a la situación de los contagiados en River y varios equipos que están jugando la Copa Libertadores, Villani opinó: "Cuando se ideó este programa y esta forma de jugar se preveía que esto podía suceder. Seamos honestos, por más por mas que uno intente hacer las cosas bien siempre tendremos contagios. Podía existir la posibilidad de que la burbuja no funcionara, sucede que el de River es caso excepcional, 20 infectados en un plantel de 30 jugadores es muy difícil de sobrellevar".