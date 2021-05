En medio del repunte de casos de coronavirus, Marcelo Tinelli volvió a la TV con un programa multitudinario que no respetó los protocolos sanitarios: durante la emisión se vieron pocos barbijos y tampoco existió distanciamiento social entre sus participantes. Por ese motivo, dos abogados presentaron denuncias penales en contra del conductor, quien también fue duramente criticado en las redes sociales. "Fue una imagen absolutamente negativa de cara a todo el esfuerzo que se está haciendo para tratar de generar consciencia", apuntó por su parte Daniel Gollan, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.



Las denuncias fueron presentadas por los abogados Darío Ramírez, ante la Unidad Fiscal Norte, trámite que fue designado con el número 753.353, y Alejandro Alberto Sarubbi Benítez, en CCC Nº 21539/21, Juzgado Criminal y Correccional Nº 59, Fiscalía Nº 35.



Sarubbi Benítez, quien publicó en su Twitter una copia de la denuncia, calificó de "bochornoso" lo ocurrido en ShowMatch y explicó que llevó a cabo la acción legal porque se rompieron las "medidas sanitarias". "Se ha visto a todos los participantes bailar, amucharse, tocarse, agruparse y hablar sin barbijo y sin ningún tipo de respeto por las medidas que todos los ciudadanos de a pie debemos tomar por expresa orden del Poder Ejecutivo Nacional", dice el texto, donde se le pide a la justicia que investigue a Tinelli y se le apliquen las sanciones penales correspondientes por la presunta "comisión del delito del rompimiento de medidas sanitarias en razón de la pandemia del covid-19".

En ese sentido, continúa la denuncia presentada por Sarubbi Benítez, quien se define en Twitter como "del Polo Republicano de Patricia Bullrich", "no corresponde, en un país donde millones de personas se encuentran confinadas o impedidas de trabajar, estudiar o hacer valer su derecho a la salud, que Marcelo Tinelli ejecute eventos con total impunidad y desinterés por lo que vive el resto de los habitantes de la Nación".

Luego, en diálogo con radio Continental, el abogado añadió que "lo de Tinelli fue una escena grotesca que muestra que hay ciudadanos de primera y de segunda". "Si hubo protocolos, no se cumplieron. Los hisopados no te dan ninguna garantía, fíjese lo de (Leonardo) Ponzio y el superclásico", planteó el denunciante, después de que Marcelo Tinelli intentara justificarse explicando que todos los participantes fueron hisopados antes de la emisión.

Durante la apertura del programa, el conductor había asegurado que se iban "a cumplir con todos los protocolos sanitarios y laborales" y había bromeado sobre los estrictos controles que, supuestamente, se llevaban a cabo en el estudio. "Acá pasás una puerta y te clavan un hisopado. Hace un rato salí un toque al kiosco y me volvieron a hisopar cuando quise entrar de nuevo", dijo.

Tras la difusión de las primeras imágenes del programa, donde se hizo evidente que el distanciamiento y el uso de barbijo tan difundido en todo el mundo no se respetaban, las críticas en las redes sociales no tardaron en llegar. Una de las que cosecharon mayor repercursión fue la de Gustavo Sofovich. "Lo de ayer no es el ejemplo que como industria debemos dar, porque la pelea por la vida es muhco más importante que la pelea por el rating", escribió en un extenso comunicado que publicó por Instagram.

"El ejemplo no sirve"

Daniel Gollan, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, donde está instalado el estudio (Don Torcuato), también disparó contra Marcelo Tinelli por haber reunido a una multitud en un lugar cerrado, sin respetar las medidas recomendas por los científicos para evitar los contagios. "El ejemplo no sirve y el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos", expresó.

"Fue una imagen absolutamente negativa de cara a todo lo que se está haciendo en cuanto a esfuerzo para tratar de generar consciencia de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer", dijo en diálogo con CNN Radio. Más allá del número de contagios que efectivamente se hayan podido producir, "vale muchísimo el ejemplo" que se da en la televisión, insistió, debido a la llegada masiva que tienen este tipo de programas.

En ese sentido, comparó lo ocurrido con los contagios que se detectaron en el plantel de River y el modo en el que se manejaron las cosas a partir de esos resultados. "Cómo le decimos a una persona que se quede aislada en su casa si es contacto estrecho, si un jugador de fútbol el domingo a la noche (un hisopado) le da negativo, (siendo) contacto estrecho de otros 15 que dieron positivo, y está jugando ese mismo día a la noche, y al otro día es positivo. Es una incoherencia muy fuerte", planteó.

Respecto al testeo previo tanto de los participantes como de las personas que llevan adelante el programa, Gollan puntualizó que "el testeo al voleo" no sirve. "'No, pero los testeamos a todos', te dicen. Pero eso no sirve porque ahí puede haber 30 o 40 de esos que estén contagiando. Queda demostrado con lo que pasó con los jugadores de River", reiteró.

"Hay una responsabilidad empresaria de una persona (Tinelli) que sabe los protocolos y lo que tiene que hacer (...), si un empresario públicamente sale en los medios haciendo esto" será difícil "poder pensar entonces que esto lo vamos a poder resolver por el lado de la concientización individual", lamentó. "Entonces, ¿qué ponemos? ¿Un policía al lado de cada lugar, de cada casa, de cada fiesta? Nos van a decir que somos China, que somos una dictadura. Hay que establecer un equilibrio y fortalecer los controles", concluyó.