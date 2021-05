Finalmente, la cadena HBO Max soltó la bomba: tras el "teaser" de apenas ocho segundos que se difundió la semana pasada, la plataforma que llegará a la Argentina en junio dio a conocer el primer trailer de Friends: The reunion, el especial que presentará a Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc nuevamente en el Stage 24 donde se filmó la serie durante 10 temporadas.

Además de la banda completa, en el show que se estrena el 27 de mayo en la versión estadounidense de la plataforma habrá invitados especiales. El team incluye un crisol de celebridades: el exfutbolista David Beckham, la Nobel de la Paz Malala Yousafzai, el cantante Justin Bieber, la banda coreana BTS, Lady Gaga y el actor de GOT Kit Harington. No faltarán algunos recurrentes de la serie como Elliott Gould y Christina Pickles (papá y mamá Geller), Tom Selleck (novio de Mónica), Larry Hankin (el vecino irritante de la planta baja), James Michael Tyler (Gunther del Central Perk), Reese Witherspoon (hermana de Rachel) y Maggie Wheeler (Janice “Oh my god”).