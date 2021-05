La fuga de dos presos del penal de Piñero, el lunes por la tarde, terminó con nueve agentes penitenciarios detenidos que hoy serán llevados a audiencia imputativa, donde --como adelantó ayer este diario-- serán acusados por favorecimiento de evasión e incumplimiento de deberes. El personal que prestaba servicio en el penal se sumó a la pareja de uno de los evadidos, detenida el martes, por facilitar la fuga de los presos que salieron en carritos del penal. Carlos Andrés D'Angelo, quien purgaba condena por el homicidio de un comerciante y había protagonizado una fuga durante un traslado por la autopista a Santa Fe, era uno de los fugados. Hasta ayer, que volvió a ser detenido.

Los fiscales Franco Carbone y Georgina Pairola estarán a cargo de las imputaciones que se ventilarán hoy en el Centro de Justicia Penal; mientras que la jueza de la audiencia, a realizarse a las 10, será María Trinidad Chiabrera. Quienes estarán sentados en el banquillo son Miguel N., Roberto R., Walter G., Ezequiel F., Federico S., Micaela R., Juan L., Hernán C. y Joana C.. Por otra parte, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que "el director del complejo penitenciario, Hernán O., será llevado a audiencia imputativa en estado de libertad, por los mismos delitos".

Ocultos en carritos que utilizan las visitas. De esa manera se fugaron D'Angelo y Hugo Peralta. La pareja del primero, Johana Ayelén C., de 32 años, fue detenida tras el hecho; mientras que otra mujer estaba siendo buscada por la misma cuestión. En tanto, a última hora del martes se resolvió la detención de los agentes que hoy serán imputados, según indicaron desde el MPA.

D'Angelo cumplía condena de 23 años por haber asesinado en 2014 a un comerciante en la localidad de Granadero Baigorria, mientras que Peralta purga una condena por el delito de robo calificado. Además, ambos enfrentan causas por la evasión que protagonizaron en 2019 junto a otros siete presos, cuando escaparon de un minibús del Servicio Penitenciario, en momentos en que los trasladaban por el kilómetro 3 de la autopista Rosario-Santa Fe. D'Angelo ayer volvió a dormir en una celda.

El martes, cuando se conocieron detalles de la fuga, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Jorge Bortolozzi, dijo en Radio2: “Uno no puede menos que estar consternado y avergonzado por el bajo nivel de conocimiento y de contracción al trabajo de los empleados penitenciarios. Cuando yo entro me abren el baúl y me revisan. A estas dos personas con dos valijas enormes, con un carrito y con dos personas adentro, nadie las revisó”.