La Cámara Penal rosarina resolvió abrir el debate sobre el pedido de inconstitucionalidad que dos fiscales hicieron para llevar a una audiencia judicial al senador peronista Armando Traferri (PJ) para lograr imputarlo ser parte de una asociación ilícita que regenteaba el juego clandestino en Santa Fe. Se trata del camarista José Luis Mascali quien citó a una audiencia -aunque sin fecha- al legislador y a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para discutir el planteo de los acusadores. En ese encuentro se debatirá la constitucionalidad del artículo 27 del Codigo Procesal Penal que impide que a un legislador sospechado de un delito se lo pueda acusar delante de un juez si el cuerpo al que pertenece, como ocurrió, no acepta darle el desafuero. "Es muy significativo que sea citado un senador a una audiencia junto con su abogado, lo que no lo constituye en un imputado, sino que se trata de discutir si esas limitaciones al Código son de alcance constitucional o no. Por eso nos parece relevante que el juez le indique al senador Traferri que comparezca para ejercer todos sus derechos" hizo saber a este diario una fuente de la fiscalía.

Los fiscales siempre sostuvieron que cuentan con elementos "serios y verosímiles" para imputar al legislador por el departamento San Lorenzo de la comisión de delitos vinculados "a una red de personas que tenían como objeto administrar un sistema de apuestas y juego ilegal en la provincia de Santa Fe, y favorecer a los líderes de esa organización con ventajas ilícitas a partir de la protección policial y judicial para que pudieran obtener beneficios económicos".

En diciembre pasado los fiscales concurrieron al Senado para solicitar el desafuero de modo de llevar a Traferri a una audiencia imputativa. Pero una mayoría de senadores rechazó quitarle la inmunidad a su colega. Frente a esto, el 11 de febrero pasado los fiscales pidieron al Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario que se declare la inconstitucionalidad del artículo aludido, que permite a Traferri en virtud de sus fueros no presentarse a la audiencia imputativa a la que fue citado.

Esto derivó en una audiencia en la que la jueza Eleonora Verón, contra lo que pedían los fiscales, rechazó la solicitud de inconstitucionalidad requerido por ellos el pasado 23 de marzo. Ante esto Traferri denunció a Edery y Schiappa Pietra por incumplimiento de sus deberes y abuso de autoridad, debido a que sus acusadores se negaron a archivar la causa tras ese pronunciamiento de Verón.

Mascali recibió la apelación de los dos fiscales contra la decisión de la jueza Verón y los convocó a expresar su planteo ante la Cámara Penal de Rosario en una audiencia que debe fechar la Oficina de Gestión Judicial de Rosario. “Dado que en los mismos la fiscalía postula la declaración de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal también cítese al señor senador santafesino Armando Traferri en la presente carpeta judicial (acudiendo con un abogado de confianza) a los fines de que comparezca a participar del contradictorio como derivación directa del derecho de defensa”, señaló el camarista.