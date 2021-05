El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat desmintió "categóricamente" este miércoles que el exvicepresidente Amado Boudou haya resultado adjudicatario de un crédito de la línea Casa Propia y anunció que presentará una denuncia para determinar quién fue el responsable de la "falsedad del trámite".

Todo comenzó con una noticia del diario La Nación, en la cual aseguraba que Boudou había sido beneficido por el Banco Hipotecario con un crédito a tasa cero a treinta años para la construcción de una casa, en el marco del sorteo de la línea Créditos Casa Propia para la refacción y construcción de 87.000 viviendas. Rápidamente la noticia escaló en distintos portales, que reproducían un PDF cargado por el Ministerio de Desarrollo Territorial en el que se publicaban los datos de los beneficiarios del sorteo. Casualmente, la nota está firmada por Diego Cabot, el mismo periodista de La Nación que se hizo conocido por darle al fical Stornelli las fotocopias de los cuadernos que dieron pie a la famosa causa.

Sin embargo, Boudou nunca había participado del sorteo: utilizaron sus datos para inscribirse en el plan de viviendas con el evidente objetivo de armar una operación mediática. El economista nunca hubiera podido ser beneficiario del crédito hipotecario, ya que no cumple buena parte de las condiciones que se exigen a los participantes. En primer lugar, ser propietario de un lote en la zona objetivo, condición que Boudou no cumple, así como un monto de ingreso familiar que él supera con la pensión que le corresponde como ex vicepresidente. Además, salir sorteado tampoco implica obtener el crédito, es solo la primera instancia; luego el beneficiario debe debe apersonarse con la documentación respaldatoria.

"Es increíble, es otra noticia falsa donde ni siquiera me llamaron para corroborarla. Obviamente es mentira, es falso, mañana a la mañana -por el jueves- vamos a estar ingresando la denuncia penal por este tema", expuso el exvicepresidente en redes sociales, una vez que circuló la fake news.

Además de la palabra del exfuncionario, el Ministerio de Desarrollo Territorial desmintió la versión periodística. "A raíz de la noticia publicada por el diario La Nación, pudimos constatar que una persona se ha presentado e inscripto falsamente bajo el nombre y DNI del exvicepresidente y, gracias al trabajo de Seguridad Informática, ya hemos obtenido el IP desde donde se realizó este trámite y se ha constatado la falsedad de la inscripción", aseguró Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial y autoridad de aplicación del programa.

Fuentes del ministerio que conduce Jorge Ferraresi explicaron que tanto los procesos de inscripción como la instancia de sorteo no significa que la persona ganadora sea automáticamente adjudicataria del crédito, sino que tiene derecho a comenzar una serie de trámites en los que deberá presentar el recibo de sueldo, escritura del terreno y planos de la vivienda a construir, entre otros. Asimismo, y a fin de garantizar la transparencia, cada sorteo es supervisado y certificado por escribano publico, añadieron.

"Hemos instruido al Banco Hipotecario, en su carácter de Fiduciario para que presente la denuncia penal correspondiente en el día de mañana y poder así determinar quién perpetró esta maniobra burda y esta operación que no sólo lastima el sentido común, sino que tiene como objeto deslegitimar un programa absolutamente transparente de acceso al crédito y a la vivienda", señaló Scatolini.



El funcionario indicó que ese programa "ha generado, desde su lanzamiento, más de 250 mil soluciones habitaciones y que, con un esfuerzo enorme del Estado, se ha relanzado por decisión del presidente Alberto Fernández".

El crédito de interés social en juego, destinado a la construcción de viviendas populares en lote propio, tiene un máximo de 4 millones de pesos (unos 4 mil dólares al cambio oficial). La devolución se hace en hasta 30 años, con cuotas ajustables por el índice de evolución de los salarios medido por el Indec.