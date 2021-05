La diputada nacional Lucía Corpacci (FdT) fue una de las oradoras en la sesión especial pedida por el oficialismo por la modificación de las fechas de las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) por única vez debido a la pandemia, y la suspensión de caducidad de los partidos políticos.



“Creo en las PASO, me alegra el consenso, las voy a votar, creo que nuestro espacio tiene y ha demostrado los motivos por los que es interesante correrlas, y quiero agradecerle a los distintos sectores de las oposición que nos van a acompañar en este proyecto”, adelantó cerca de las 19.40, cuando todavía quedaban un par de horas de debate.

En un mensaje breve en el que apuntó a la falta de acompañamiento de la oposición señaló: “Lo escuchaba al diputado Iglesias que hablaba de la Ley de Lemas y no sé en qué parte tiene que ver con eso, acá lo que dice es que se prorroga un mes la fecha de las Primarias Abiertas y Obligatorias y 15 días las generales. Y también se prorroga, lógicamente, el tiempo para presentar las listas de candidatas y candidatos. No dice otras cosas”.

En entrevista con Catamarca/12, la legisladora ya había dicho meses atrás que estaba de acuerdo con la suspensión por motivos sanitarios. En la sesión señaló las diferencias ideológicas con la oposición: “Acá alguien habló del consenso, alguien llegó a decir que los DNU no se debieran tratar porque primero hay que trabajar en el consenso, y la verdad que yo quiero decir que además no está bueno que siempre haya consenso, porque somos de espacios políticos distintos. Porque defendemos distintos intereses, porque representamos a distintos sectores de la Argentina, y porque tenemos un pensamiento de qué Argentina queremos distinto”.

Pidió a las y los legisladores que no le busquen más motivos que el hecho de que existan más argentinos vacunados, “a ciencia cierta 15 días más o menos, las elecciones y el resultado electoral para un lado o para el otro va a ser el mismo. No cambien la verdad de las cosas”, dijo.

Sobre el proyecto, aclaró que no está de acuerdo en que no se pueda modificar. Aunque cargó sobre la oposición: “Dicen que sus votantes les dijeron que eran demasiado crédulos, y la verdad es que en realidad son bastante incrédulos. Ustedes no creyeron en la pandemia, dijeron que era un invento para ocultar los problemas económicos del país; ustedes no creían en la vacuna: era un invento y nos iban a envenenar; ustedes no creían en los muertos, y no creían ni siquiera en que habían destruido la salud de la Argentina. Entonces de crédulos no tienen nada”.

Corpacci cerró con una mención a personalidades de la politica fallecidos recientemente, recordó a Marita Colombo, al exgobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, a Mario Meoni, y se detuvo en Alcira Argumedo: “Quiero mencionar a alguien que sé que todas estuvimos pensando en ella, Alcira Argumedo. Quiero hacer mi homenaje hacia ella, decir que realmente sus discursos en la Cámara de Diputados para mí han sido verdaderas piezas dignas de aprender y de estudiar. De todas estas personas en los homenajes de hoy rescatamos el respeto hacia el otro, el no creer nunca que es superior a otro”, valoró.