Fiscalía imputó ayer a diez agentes penitenciarios por la fuga de dos presos de la cárcel de Piñero. Nueve fueron acusados por los delitos de facilitamiento de la evasión e incumplimiento de los deberes de funcionario público, para quienes se pidió prisión preventiva. Además, el jefe de la unidad penitenciaria, Hernán Ocampo, fue imputado por incumplimiento y Fiscalía acordó una libertad con restricciones. En tanto, uno de los evadidos --que fue recapturado anteayer--, su pareja y una mujer que lo ocultó, fueron imputados por evasión y facilitamiento de la misma. Los fiscales recordaron que ambos evadidos tenían una fuga anterior. "Ninguno de los presentes hizo algo para permitir que esto no pasara; lo posibilitaron", describieron. "Es común que estos carritos (como en los que se fugaron los evadidos) entren llenos con cosas para el interno, pero no que salgan llenos", agregaron sobre la modalidad que fue negada por las defensas. Al cierre de esta edición seguía en análisis el pedido de prisión preventiva. En tanto, la diputada socialista Lionella Cattalini presentó un pedido de informes en la Legislatura santafesina para que el Ejecutivo explique cómo sucedió la fuga. "Si hubo o no connivencia de algún agente, cuáles son los protocolos de seguridad y de visitas, y si existía un protocolo especial para presos de 'alto perfil'".