#DeCatálogo Después de pasar por Morbo y Mambo, Mompox, Cosmo y Brian Storming, el hombre orquesta Andrés Ravioli soltó El idiota, su segundo EP solista, conceptual en torno a la literatura, con guiños a Ballard y Dostoievski, entre otros. También sacó su segundo el tecladista Germán Coppola (Pandemonium, con feats de Sofía Dellafiore y Fudi Cosmigonon), y además aparecieron los debuts del rapero marplatense Rachet (Local, con cameo de Antílope Disecado) y del cordobés Turqo (Detrás del encuentro, con indiepop despojado y fresquito como una mañana en las sierras).

#CoverMe El dúo de Nico Etc. & Facundo Galli soltó su versión folk de Adiós, de Gustavo Cerati. Y Te Quería Mucho, álter ego de Tomás Quevedo Mizrahi, revisitó Pronta entrega, el clásico de Virus, en versión chill y ralentizada. Por cierto, editorial Vademécum reeditó Virus, una generación, el libro de 1995 donde los periodistas Fernando Sánchez y Daniel Riera investigan y recorren la leyenda de Federico Moura.

#Pantallazos Hay aire para The Witches, reversión del clásico sobre brujas comepibes de Roald Dahl, dirigida por Robert Volver al futuro Zemeckis (22/5 a las 22, HBO). Por otra parte, sale función online on demand para En giro virtual, proyecto teatral contra el bullying, de Macarena Mochón. Y Netflix y Riot Games anunciaron Arcane, la serie animada sobre el universo League of Legends que estrenarán en el último cuatrimestre del año.

#VideosConCrema Ya podés ver los nuevos clips del trapero Khea (Te necesito, con feat de María Becerra y dirección de Facundo Ballve), del cordobesísimo Juan Ingaramo (Casamiento, una romántica previa de boda con Violeta Utizberea), del marplatense Piru Sáez (Fluye, fábula onírica de roller skating), de lxs mendocinxs Yuls (Quizás, noir, lloviznoso y sensual) y del trapero Cieloazul (Disparo, un flash de dominación, bondage y uñas largas a cielo abierto, con protagónico de Cumelén Sanz).

#CualquieraPuedeGooglear Clic sónico: el festival de música experimental y arte sonoro Pleamar ofrecerá en su apertura del 23/5 una muestra online de proyecciones audiovisuales, una charla sobre bioarte (por el colectivo mexicano Interspecifics), y workshops de Jorge Haro, Lucas DM y Juan Ibarlucía. Clic gamer: prestá atención porque Knockout City, la hiper popera y algo pinballera versión gamer del quemado, sale este 21/5 y permitirá cata gratuita durante los primeros 10 días.



#HacelaSimple Si andás con ganas de engordar la playlist, salieron canciones de la electropopera Oli Morera (Mentira), del rockero atmosférico Mariano Boratti (Vuelta al misterio), de la cantautora pop Laura Farías (Tu nombre), del combo electropop Isla de Caras (Tu forma de decir adiós), de los Kato Ska (Blah blah, con feats anglojamaiquinos de Neville & Sugary Staple), de la kawaiipopera La Amante (Mi amante) y de Luciana Segovia, ex Cirse (Cuidame).