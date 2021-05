El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a destacar la calidad de "intensivas y temporarias" de las nuevas restricciones sanitarias que anunció ayer el presidente Alberto Fernández y ratificó que "la provincia de Buenos Aires respeta las leyes y cumple las leyes". "Un DNU tiene valor de ley y en la provincia se van a cumplir a rajatabla las medidas de cuidado", aseguró el gobernador bonaerense, que le pidió a los bonaerenses "quedarse en casa lo más posible" y a la oposición "no joder con la pandemia".

"Han tratado de convertir algunas conferencias y posiciones sanitarias en spots electorales. No es momento, nosotros estamos en campaña sanitaria, campaña de cuidados y campaña de vacunación, no en campaña electoral" y sentenció: "Llamamos a tener responsabilidad, a no joder con la pandemia", lamentó Kicillof sobre la posiciones de Juntos por el Cambio, al tiempo que valoró el cambio de postura del gobierno porteño respecto de la presencialidad.

Kicillof recordó que las medidas dispuestas por la Casa Rosada son las medidas ordenadas por "la máxima autoridad sanitaria" y consideró que cuestionar esas decisiones "lo único que hace es sembrar dudas" y lamentó que quienes lo hacen "especulan políticamente".



Las medidas que entrarán en vigor

El mandatario bonaerense explicó que la provincia mantedrá el sistema de fases aplicado desde el año pasado y que, en ese marco, 126 municipios de los 135 que conforman el territorio provincial aplicarán las medidas de cuidado anunciadas por el gobierno nacional por encontrarse en fase 2 y 3, que son equivalantes a las zonas de alarma indicadas por la normativa nacional.

Kicillof hizo hincapié respecto del cumplimiento de la virtualidad de las clases, que la Ciudad de Buenos Aires no cumplió, rechazó a quienes criticaron al gobierno provincial por priorizar la educación y recordó que 100 municipios, con más 4 millones de habitantes, continuaron las clases presenciales haste este viernes.

En ese tono, el gobernador valoró el cambio de opionión del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta respecto de la presnecialidad y la calificó como "la primera autocrítica del macrismo desde que dejó el gobierno".

"Está demostrado que cuando sube mucho el nivel de virus hay que interrumpir actividades que impliquen presencialidad y contacto, el resto es mentira y es hacer política con la pandemia", sentenció al recordar los estudios científicos hechos en centenares de países y publicados en revistas como Nature y The Lancet.

Campaña de vacunación

El mandatario bonaerense apuntó también contra las mentiras de los dirigentes de la oposición que tildaron a las vacunas como "veneno" y señaló que son los mismos que ahora señalan que la Argentina consiguió pocas vacunas. "En cantidad de vacunas conseguidas, Argentina es el país número 21, de aproximadamente 200 países. ¿Quién puede seguir mintiendo ante tamaña evidencia?", sentenció el gobernador y matizó lo que ocurre con países de menor población, que ya tienen un mayor porcentaje de la población vacunada.



"El flujo de la llegada de las vacunas nunca se detuvo y ahora se está aumentando", reinvindicó Kicillof antes de dar cifras sobre la efectividad de la vacuna. En ese sentido, ejemplificó con el caso de los trabajadores de la salud, que eran el 4,5% por ciento del total de contagiados en el inicio de la pandemia, en el rebrote fueron el 2.1% del total y en esta segunda ola son solo el 0,5%. En cuanto a las personas de 70 a 79 años, resaltó que una dosis evitó el 81% de los contagios y el 93% de las muertes.

El gobernador se refirió también a la campaña de vacunación e informó que --sobre los inscriptos en el programa Vacunate-- el personal de salud, las personas mayores de 70 años y entre 60 y 70 con comorbilidades ya recibieron, al menos, la primera dosis en su totalidad. El mandatario marcó ese logro como "el primer hito" de la campaña de vacunación y señaló que el "segundo hito" será la aplicación de una primera dosis a todos los mayores de 60 años, de los que faltan solo 135 mil de los 600 mil inscriptos.

El mandatario confió en que en las próximas semanas, con la llegada de más vacunas, se podrá cumplir con el objetivo del "segundo hito" que busca completar la vacunación a todos los mayores de 60 y a los mayores de 40 con comorbilidades, por lo que pidió tomar conciencia en inscribirse en el plan de vacunación voluntario. Por último, también recordó que se vacunaron a 30 mil docentes.

El video completo

"Para evitar las muertes, hay que evitar los contagios"

El gobernador recordó que "la pandemia está atacando en una segunda ola y en algunas países en una tercera ola" que mantiene restricciones en varios países de Europa y agregó que "toda la región se encuentra bajo ataque del virus", al señalar los casos de Uruguay, Brasil, Chile y Perú. "Muchos quieren restringir el análisis como si esto solo ocurriera en la Argentina, cuando lo que se hace es aplicar las mismas medidas, las más efectivas cuando crecen los contagios".

"En la provincia hemos tenido una absoluta coherencia durante todo la pandemia: a más contagios, más cuidados", sintetizó el mandatario bonaerense y le pidió a los bonaerenses "quedarse en casa todo lo posible". "Esta no es la segunda ola del virus que se dio en 2020. Hoy, en el AMBA se encuentran difundidas las variantes del virus, es una nueva pandemia porque es un nuevo virus, modificado, que es mucho más contagioso", explicó Kicillof y ejemplificó con las cepas de Reino Unido y la de Manaos, que son dos y tres veces más contagiosas.

En ese tono, el gobernador resaltó que "la mitad de los que se internaron en terapia intensiva en la última semana son menores de 60 años". "Está afectando fuertemente a la población más joven y también con los niños, niñas y adolescentes. Tenemos 246 menores de edad en cuidados mínimos, 34 en cuidados intermedios y 44 en cuidados intensivos", informó y advirtió: "Nadie está excento".

El mandatario provincial insistió en que "no alcanza con que no se llenan las salas de terapia intensiva" porque el aumento de contagios genera más muertes, dado que cada 10.000 contagios, hay 250 fallecimientos. "Para evitar las muertes, hay que evitar los contagios", convocó a tomar conciencia.

Medidas de ayuda económica

El ex ministro de Economía recordó la crisis económica global generada por la pandemia de Covid-19, lo ejemplificó con el plan de obra pública anunciado por el gobierno de Estados Unidos y con la decisión del FMI de entregar fondos a los países miembro para recuperar sus economías.

En ese punto, el gobernador hizo un paréntesis y subrayó que los fondos que pondrá a disposición el FMI es de 50.000 millones de dólares. "Lo que piensa usar el FMI para poder hacer frente a la pandemia en todo el mundo es menos que lo que le dieron a Macri para que se patinara en su campaña electoral", denunció.

Luego, el mandatario anunció medidas económicas complementarias a las anunciadas por el gobierno nacional. En ese sentido, Kicillof anticipó que no se aplicarán retenciones en ingresos brutos ni en cuentas bancarias y tarjetas en julio, agosto y septiembre a los sectores de entretenimiento, gastronómico, guarderías y maternales. También indicó que se lanzará un programa para regularizar deudas impositivas y la suspensión de embargos judiciales durante los mismos meses.

Desde el Minsiterio de Producción también se ejecutará un programa de sostenimiento económico para pymes y monotributisas empleadores de hasta 80 trabajadores, con una asignación presupuestaria de 2.000 millones de pesos. Por último, anunció una nueva ampliación del programa "Preservar trabajo", y se anula la incompatabilidad con el programa nacional ATP.