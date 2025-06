El Gobierno quiere sacar la recientemente degradada Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) del espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Pretende ceder el edificio a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación o al Consejo de la Magistratura.

La semana pasada, el Ministerio de Justicia informó con bombos y platillos que iba a ceder el edificio conocido como Raúl Alfonsín al Ministerio Público Fiscal. En las últimas horas, circuló una resolución con la firma de Mariano Cúneo Libarona que decía que el lugar era para exclusivo uso de las fiscalías ante la Cámara Federal y de Penal Económico.

Los fiscales no tienen el menor interés de mudarse a la exESMA. Ya lo dejó claro Raúl Pleé, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, en una columna que publicó en La Nación en la que decía que la implementación del sistema acusatorio –que el gobierno pretende llevar a cabo desde el 11 de agosto en Comodoro Py– estaba atada con alambre.

A eso se suma un pedido del subsecretario Alberto Baños para que este jueves se reúna el órgano ejecutivo (OE) de la ESMA –integrado por Nación, Ciudad y organismos. Ya les adelantó que pretende discutir la cesión de otro edificio, el 27, que el Gobierno pretende dejar en manos de los fiscales, los defensores o el Consejo de la Magistratura –el órgano que se encarga de seleccionar y sancionar a los jueces y que está presidido por el supremo Horacio Rosatti. Sería difícil que el presidente de la Corte opte por viajar desde el Palacio de la calle Talcahuano hasta Núñez para presidir una reunión del Consejo.

El edificio 27 no es otro que el de la SDH. Si Baños quiere cederlo, eso implicaría que debería mudar sus oficinas. La Secretaría, ahora degradada, ha tenido sus oficinas en la exESMA desde 2015. Desde que Baños se hizo cargo, la planta de personal quedó reducida a la mitad.

El Gobierno insiste con la aplicación del sistema acusatorio y con el manoseo con los edificios de la exESMA. Este miércoles, Cúneo Libarona se reunió con las autoridades de la Asociación de Magistrados. Si bien dijeron a Página/12 que fue una reunión cordial, le volvieron a plantear al ministro todos los reparos que existen con el cambio que impulsa en Comodoro Py.

"No se habló de los edificios en particular, pero, en principio, no hay interés de la Procuración por instalarse en esos lugares", remarcó uno de los participantes del encuentro.