TEATRO

El espacio de ensayo

Con un acercamiento al trabajo de la actriz, directora, dramaturga y docente Andrea Garrote se inaugura la segunda temporada de un ciclo de entrevistas iniciado en 2020, en el que artistas de las artes escénicas cuentan qué es el espacio de ensayo y abren sus procesos artísticos mientras reflexionan sobre su propia práctica. La intención detrás de esta propuesta realizada por el Centro Cultural Kirchner es la de conformar un archivo de las artes escénicas local en el que se dé cuenta de distintos procesos de trabajo, creación y ensayo. Ese tiempo compartido que lleva a descubrir una obra y su materialidad, mientras construye alianzas y modos de estar en el mundo. Además de esta nueva temporada, la primera aun se puede ver online, con entrevistas a Mariana Chaud, Federico León o Gustavo Tarrío.

Disponible en cck.gob.ar/el-espacio-de-ensayo. Gratis.

Las mujeres del General

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes: cada una de ellas permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos, haciéndolo mas procer y humano. Una obra de Rafael Colomino, dirigida por Eduardo Lamoglia, que se presenta online en una grabación realizada en el teatro El Tinglado, donde se estuvo representando y donde regresará apenas sea posible. Escenografía y vestuario de Sabrina López Hovhannessian, musicalización de Carlos Bendayan y Flavia Vitale y asistencia de dirección de Adriana Yasky. Con Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires y Mercedes Villalba.

Viernes a las 20, disponible a traves de Alternativa Teatral. Entradas: $500.

MÚSICA

Qomunidad

Fundador del dúo Tonolec junto a la cantante formoseña Charo Bogarín, el chaqueño Diego Pérez viene anticipando desde el año pasado este flamante tercer disco de su proyecto Nación Ekeko, presentando temas como “El paraíso”, con Julieta Venegas como invitada; “Baila baila” junto al grupo Arbolito y el clásico “Como la cigarra” –el primer simple de Qomunidad– incluyendo la voz de Mercedes Sosa. Sucesor de La danza (2015) y Caminos (2018), este nuevo trabajo del proyecto de Pérez es un álbum colaborativo, y sus ocho temas se completan con la presencia de la cantante mendocina Paula Neder, el murciano Pascual Cantero (más concido como Muerdo), el dúo brasileño queer y multicultural Venga Venga, la jujeña Maryta de Humahuaca y el colectivo Big Mama Laboratorio, liderado por Laura Zapata, oriunda del humilde barrio San Cayetano de Beccar.

Allá lejos y hace tiempo

Nuevo disco de Rubén “Chivo” González, uno de los referentes del jazz en la ciudad de Rosario. Con portada nada menos que de Oscar Grillo y grabación, mezcla y mastering a cargo de Pablo Miechi, el saxofonista y clarinetista convocó para que lo acompañasen en este nuevo registro al pianista Mariano Ruggieri, el contrabajista Franco Di Renzo y el baterista Luciano Ruggieri. En sus nueve temas se despliegan tanto composiciones de su autoría –uno de ellos firmado junto al saxofonista rosarino Emilio Maciel– como versiones de “Monk’s Dream”, de Thelonious Monk; “Vierd Blues”, de Miles Davis; “Long Ago and Far Away”, de Jerome Kern o “Stardust”, de Hoagy Carmichael. Además de anunciarse como la primera edición física del año del heroico sello rosarino Blue Art, dedicado principalmente al jazz, el disco ya está disponible en las principales plataformas digitales.

ONLINE

1971

Un repaso veloz por la memoria musical no deja lugar a dudas: el año en el que fueron lanzados discos como What’s Going On, the Marvin Gaye, Just as I Am, de Bill Withers, Shaft, de Isaac Hayes, y Who’s Next, de The Who, tiene algo de especial. Pero más allá de esos y otros títulos, esta serie dirigida por Asif Kapadia –el mismo del documental Diego Maradona– analiza los eventos sociales y culturales que marcaron a la industria discográfica y a los artistas. El primer episodio, por caso, se concentra en la revolución del r&b y el soul, que dejó de lado las canciones de amor para abrazar la protesta, sin abandonar las ambiciones artísticas. Ike y Tina Turner ocupan un lugar de privilegio, como así también los célebres recitales de músicos afroamericanos en Ghana. El segundo episodio vuelve el rostro al glam rock para analizar la primera mutación de David Bowie, al tiempo que el resto de las seis entregas pone bajo la lupa figuras como The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley y Joni Mitchell.

The Kominsky Method

Sin Alan Arkin como Norman Newlander, pero con la inevitable presencia de Michael Douglas en la piel de Sandy Kominsky, la tercera temporada de la exitosa serie creada por Chuck Lorre aterriza en Netflix este viernes 28. ¿Qué le pasó al gran amigo del protagonista, un actor retirado que ahora coachea a otros histriones? Los adelantos no lo aclaran, pero las escenas del funeral juegan con la risueña posibilidad de que la cientología haya tenido algo que ver. Las novedades incluyen a la ex de Sandy, protagonizada por la gran Kathleen Turner. Esta vez serán apenas seis capítulos “sobre el dinero, la muerte, el amor, el crimen y los sueños hechos realidad”, como afirma la gacetilla de prensa.

CINE

Cuentakilómetros

Luego del estreno de El discípulo, el notable largometraje de Chaitanya Tamhane (La acusación), Netflix continúa apostando por el cine indio “de autor”, es decir, alejado de las fórmulas musicales y melodramáticas de Bollywood. Meel patthar, traducida al español con un título poco atractivo, es la más reciente película de Ivan Ayr (Soni, también disponible en la plataforma), la historia de un experimentado camionero que acaba de marcar el récord de 500.000 kilómetros recorridos. Su esposa falleció recientemente y la aparición de un joven empleado en la compañía de transporte pone en duda la continuidad de su puesto de trabajo, puntos de ignición de una crisis personal con mucho de existencial. Dejando de lado la música incidental, el film utiliza los sonidos mecánicos como banda sonora esencial para el drama, que tuvo su estreno el año pasado en el Festival de Venecia. El algoritmo de Netflix no la pone de relieve, pero bien vale la pena buscar “a mano” esta película sobre la obsolescencia humana.

Expansivas

Dos hermanas, diferentes pero unidas por un pasado de dolores, se reencuentran por razones de fuerza mayor y deciden vengar la muerte de su madre, ocurrida muchos años atrás. En la ópera prima en solitario del director y guionista Ramiro García Bogliano (Sudor frío, Penumbra) Martina Juncadella y la cantante Sara Hebe interpretan a dos mujeres dispuestas a seguir de cerca los pasos de un padre ausente, como si fueran dos auténticas detectives. Más tarde, será la hora de tomar las armas, momento en el cual la película adhiere a los conceptos del cine de acción. La española Assumpta Serna aporta su experiencia frente a las cámaras en esta película disponible exclusivamente en CineAr Play y Qubit.

TV

En terapia

Los domingos de estreno de HBO –que en breve estará lanzando en nuestro país su plataforma de streaming– continúan hoy a la noche con el debut de la cuarta temporada de esta serie creada por el colombiano Rodrigo García. En realidad, luego de un hiato de más de una década, se trata de un auténtico reboot. Gabriel Byrne ya no es el psiquiatra Paul Weston y la protagonista es una colega que responde al nombre de Brooke Lawrence, interpretada por la nigeriano-americana Uzo Aduba (Suzanne en Orange Is the New Black). Como solía ocurrir en las tres temporadas previas, los pacientes de la doctora Lawrence atraviesan en sus vidas cambios radicales o bien serios problemas de identidad, aunque la terapista también debe enfrentar sus propios demonios personales, además de una compleja relación con su pareja. Como en los viejos tiempos, cada episodio de media hora puede verse de manera independiente, pero el entramado dramático definitivo se adquiere gracias a la cronología.

Domingos a las 22, por HBO.

Staged

Resumiendo: la primera temporada de esta serie producida, entre otros, por el argentino Axel Kuschevatzky, fue rodada durante la primera ola de la pandemia gracias a las ubicuas aplicaciones de videoconferencia. Allí, Michael Sheen y David Tennant hacían de sí mismos (o algo así) mientras intentaban ensayar a la distancia una obra de Pirandello. La S02 los vuelve a encontrar en fase recargada, con la presencia de invitados especiales como Michael Palin, Whoopi Goldberg y Judi Dench, en una nueva cruza de realidad y fantasía. Y de fantasías que parecen realidades. O viceversa. Cortos pero rendidores, cada episodio es una pequeña tragicomedia de 15 o 20 minutos.

Jueves a las 21, por OnDirecTV.