Este martes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas primaverales: la mínima será de 11 grados y la máxima de 22 grados, con viento del noroeste.

El miércoles aumentará la nubosidad, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados. Se esperan ráfagas durante toda la jornada, provenientes del sur, que podrían llegar hasta 50 kilómetros por hora.

El jueves se espera un brusco descenso de la temperatura, con una mínima de 5 grados y una máxima de 14 grados y viento del sureste.