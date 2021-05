La Justicia sobreseyó definitivamente a la actriz y cantante Anita Co en la acción penal por injurias, que le inició el actor Juan Darthés en 2018, luego de que ella lo denunciara públicamente por acoso sexual. "Deseo que esta jurisprudencia aliente a muchas mujeres en nuestro derecho a hablar", celebró Anita Co en un mensaje a través de las redes sociales tras conocer la sentencia, mientras que su abogada adelantó que "será testigo" en la causa que se inició en Brasil contra Darthés por la denuncia de Thelma Fardín.

El fallo fue del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Ciudad de Buenos Aires, que declaró extinguida por inactividad procesal la acción penal por injurias que Darthés promovió contra Co. El 4 de octubre de 2019 el TOC había sobreseído a la actriz, pero Fernando Burlando, abogado del actor, apeló la medida que ahora quedó firme.

"Después de tres años de lucha y paciencia, fue confirmado mi sobreseimiento. No acepté dinero, no pedí disculpas, sostuve mi verdad y gané junto con mi abogada Raquel Hermida", reinvindicó la actriz en sus redes.

En febrero de 2018, la artista contó en redes sociales y en programas de televisión que había sido acosada sexualmente por Darthés durante las grabaciones del programa 'Gasoleros' en el año 2009. En marzo, luego de negar la acusación en distintos programas de televisión, Darthés denunció judicialmente a Co.

Para dictar el fallo que dio fin a la causa, el TOC 9 evaluó que las partes primero fueron citadas a una audiencia para febrero de 2019, a la que Darthés no concurrió porque se hallaba en el exterior y no podía viajar por cuestiones de salud.



En esa fecha, el actor ya estaba viviendo en Brasil luego de la denuncia judicial que hizo la actriz Thelma Fardin por haberla violado en 2009 en Nicaragua, mientras filmaban una tira infantil, cuando ella tenía 16 años y él 45. Darthés, cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabul, nació en Brasil y allí se refugió luego de la denuncia, ya que dispone de doble nacionalidad, argentina y brasileña.



En la causa contra Co, el Tribunal recordó que hubo una audiencia por videoconferencia a la que tampoco se presentó Darthés, y un año después, en marzo de 2020, "a los efectos de interrumpir la prescripción de la acción penal", la querella pidió que la causa fuera elevada a juicio.



El TOC 9 acotó que la última actividad procesal que el Código Penal establece en forma taxativa para interrumpir la prescripción se registró con la promoción de la querella el 19 de marzo de 2018, y que desde entonces se reanudó el cómputo del plazo máximo de dos años para la subsistencia de la acción.



El camarista Luis Salas sostuvo que tampoco interrumpió la prescripción el pedido de elevación a juicio realizado a dos años del inicio de la querella, porque en él se hizo una descripción "genérica" de la conducta atribuida a la imputada, "sin una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos".



Además de Fardín y Co, las actrices Calu Rivero y Natalia Juncos también hicieron públicas situaciones de acoso sexual por parte de Darthés, y hubo al menos otra denuncia mas de una mujer de la cual no trascendió el nombre.