Mientras la realización de los partidos de la Copa Libertadores en el país no está del todo confirmada ante la suspensión del fútbol local y la grave situación epidemiológica, lo que sí aseguró la Conmebol son los árbitros para la última fecha de la fase de grupos.

El uruguayo Esteban Ostojich controlará el partido entre River y Fluminense de Brasil en el Monumental, el martes desde las 21. El uruguayo dirigió por última vez a River en su recordada eliminación en semifinales de la Libertadores 2020 ante Palmeiras en Brasil, cuando lo venció 2-0 en San Pablo pero no le alcanzó por el 0-3 sufrido en el partido de ida. Esa noche, la terna arbitral y el VAR fueron protagonistas con polémicas decisiones según la parcialidad millonaria. Por su parte, Boca, segundo en su grupo, buscará el próximo miércoles su pase a octavos de final cuando reciba a The Strongest de Bolivia a las 21 y tendrá al chileno Roberto Tobar como árbitro en un duelo que necesita ganar para no depender de otro resultado.

En tanto, el chileno Nicolás Gamboa dirigirá a Racing, ya clasificado, cuando reciba a Rentistas de Uruguay el martes desde las 21.30; el paraguayo Eber Aquino estará en Nacional de Uruguay-Argentinos Juniors, con el liderazgo de su grupo ya asegurado, el miércoles a las 23; el brasileño Edina Alves dirigirá al también ya clasificado Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle en Varela el jueves a las 19; y el uruguayo Leodán González controlará Flamengo-Vélez, también con el pasaje a octavos en sus manos, el jueves a las 21 en Brasil.