Alberto Fernández decidió iniciarle acciones legales a Patricia Bullrich, luego que la presidenta del PRO dijera por televisión que el Gobierno nacional había solicitado sobornos a la farmacéutica Pfizer para que llegaran las vacunas a la Argentina. "He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación", indicó el Presidente en su cuenta de Twitter. "La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida", dijo Fernández en la red social.

La operación armada por la exministra de Seguridad de Mauricio Macri fue desmentida hasta por el propio laboratorio norteamericano, que emitió un comunicado para expresar que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos” por parte del Gobierno argentino (ya sea de González García o de cualquier otro funcionario).

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el mandatario manifestó su “asombro” ante la acusación de la presidente del Pro, y señaló que “lo dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”.

“En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran realmente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad”, enfatizó el Presidente. "Que me critiquen por las medidas que tomo es parte de la democracia que me atribuyan delitos no, porque no los cometo", remarcó el Presidente, minutos después de su anuncio por Twitter, en una entrevista con Radio 10.

En ese sentido, Fernández aseguró que ya instruyó a sus abogados para que inicien “las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación”. "En democracia hay que cuidar ciertas cosas y lo primero que exige la convivencia democrática es la no difamación, no utilizar la mentira como mecanismo de posicionamiento político", completó.

De esta manera, la demanda del Presidente se sumará a la del exministro de Salud, Ginés González García, quien en horas de la tarde anticipó que realizará una presentación judicial contra la exministra de Seguridad: “La denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda”, afirmó González García.

Y agregó: "Les voy a pedir a mis abogados las denuncias penales, civiles y todo lo que sea necesario porque es una barbaridad. No lo voy a dejar pasar; decirlo sin ninguna prueba y metiéndose nada menos con el honor de las personas".