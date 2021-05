Boca buscará este miércoles una alegría en la Bombonera, cuando reciba a The Strongest desde las 21 por la última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. La victoria no sólo le asegurará su pase a octavos sino que podrá significar el fin de una racha de cinco partidos que los conducidos por Miguel Ángel Russo acumulan sin ganar.

La eliminación de River en el Superclásico de la Copa de la Liga fue un empujón anímico que no impactó en el plano del juego xeneize. Boca sigue alejado de su mejor versión futbolística, pero igualmente es protagonista de todos los torneos en los que compite. Sin embargo, en tiempos de definición, lo que falta en el equipo de la Ribera son triunfos. El pasado 2 de mayo, ante Lanús, los de Russo vencieron por 1-0 y sellaron su última victoria, resultado que desde hace cinco encuentros les es esquivo y que vendría bien este miércoles para asegurar su clasificación.

Sobre todo, además, porque el partido que televisará ESPN moverá el tablero de una zona muy pareja, con los cuatro equipos aún vivos en esta fecha final y con posibilidades de llegar a octavos de final. El Grupo C tiene como líder a Barcelona de Guayaquil con 10 puntos, luego se ubican Boca con 7 y, en el tercer escalón con 6 puntos, aparecen Santos y The Strongest. En simultáneo con Boca, en Ecuador jugarán Santos y Barcelona, que desea asegurarse el primer puesto del grupo para tener ventaja de cancha en los cruces que vienen.



Para recibir a los bolivianos, Russo no tendrá a Cristian Medina, que contrajo coronavirus, fue aislado y dejará su lugar al estratega colombiano Edwin Cardona, un jugador con peso ofensivo propio a partir de su notable pegada. Boca apostará a lo que pueda generar el capitán Carlos Tevez.

En la defensa continuará en el arco Esteban Andrada y la dupla central que conforman Carlos Izquierdoz y Lisandro López, aunque este último será titular únicamente porque Marcos Rojo sufrió un desgarro en el aductor izquierdo, el tercero desde que llegó al club en enero pasado procedente del Manchester United inglés. Russo tiene otra incógnita a resolver para el partido ante los bolivianos: madura la posibilidad de sacar del equipo a Cristian Pavón e incluir al goleador de la división Reserva Luis Vázquez, para jugar con un delantero de área más Tevez retrasado y Sebastian Villa por los costados.

Boca enfrentará como local al rival más débil de su zona, que cosechó sus seis puntos al ganar como local en la altura de La Paz y ni siquiera allí pudo superar a los de Russo. La victoria lo depositará en los octavos de final, pero también hará su aporte anímico para volver al menos a la senda del triunfo, camino indispensable si la intención es seguir siendo protagonistas.