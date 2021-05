En medio de una jornada en donde la Argentina superó las 75 mil muertes por coronavirus, una decena de marchas anticuarentena se realizaron en distintos puntos del país para expresar su descontento con las medidas de restricción impuestas por el Gobierno nacional. En Rosario, los manifestantes se congregaron en el Monumento a la Bandera y, tras enfrentarse con la policía, hubo más de 30 personas detenidas. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el epicentro de la protesta fue en el Obelisco y en la Provincia frente a la Quinta de Olivos. La movilización más numerosa se dio en Córdoba.

En la ciudad santafesina, unos 600 asistentes se amontonaron sin respetar el distanciamiento social y el uso del tapabocas. La jefa de Policía de esa provincia, Emilce Chimenti, quien encabezó el operativo de disuasión, intentó dialogar con los asistentes, pero no logró hacerlos entrar en razón. Ante las reiteradas negativas, la Policía avanzó sobre la multitud y hubo enfrentamientos que arrojaron un saldo de 27 detenidos y una policía herida por un golpe en la cabeza. No obstante, a pocos metros del lugar, un grupo de manifestantes mantuvo su negativa a retirarse. Una vez más, se produjeron disturbios y enfrentamientos con disparos de balas de goma realizados al aire para desalentar a los negacionistas. Otros once fueron capturados.

La secretaria de Control municipal, Carolina Labayrú, pidió que "de una vez por todas los manifestantes entiendan la gravedad de la situación y terminen con esta locura". La funcionaria apoyó el accionar policial, y en relación a la actitud que mostraron los manifestantes confesó: "A mí realmente me dan miedo". Más temprano, fue aprehendido el referente de la organización convocante, "Médicos por la Verdad", Mariano Emiliano Arriaga Ferré, debido a que pesaba sobre él una orden de captura por los delitos de instigación a cometer delitos, instigación pública y violación de las medidas sanitarias contra una epidemia.

En la Ciudad de Buenos, un puñado de personas se concentró en el Obelisco y tuvo réplicas menores en algunos barrios porteños. Lo mismo sucedió en Provincia frente a la Quinta de Olivos. Por su parte, en Córdoba, comerciantes y vecinos se manifestaron frente al Patio Olmos para reclamar que les permitan reabrir sus negocios, que deben permanecer cerrados al menos hasta el próximo domingo. Con banderas de Argentina y pancartas, cantaron el Himno Nacional.

San Carlos de Bariloche, Mendoza, General Roca, Salta, Mar del Plata, Tucumán, y La Rioja, entre otras ciudades, también tuvieron marchas en sus zonas céntricas, en especial protagonizadas por comerciantes y sus familias.