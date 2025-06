Loretta Prezka nació el 7 de enero de 1949 (tiene 76 años), en la ciudad de Albany, del distrito de Nueva York en los Estados Unidos. En las últimas horas su nombre volvió a resonar con fuerza puesto que ordenó a la Argentina ceder el 51% de las acciones de YPF a los "fondos buitres". Es en parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

La jueza es graduada en leyes de la Universidad de Fordham y tuvo una carrera previa en estudios de abogados privados antes de ingresar al sistema judicial norteamericano. De hecho, los bufetes en los que trabajó fueron Cahill Gordon & Reindel y Hertzog, Calamari & Gleason.

En 1992, Preska fue propuesta como magistrada por el entonces presidente George Bush (padre) y aprobada unánimente por el Senado de EE.UU. y quince años más tarde, en 2007, también considerada por Bush hijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Para entonces, Preska ya había atendido casos relevantes, como un reclamo de Mastercard a la FIFA en 2006, el año del Mundial de fútbol de Alemania, porque la entidad que entonces tenía como Tesorero al argentino Julio Grondona, no había respetado el derecho de la empresa a igualar o superar cualquier oferta de patrocinio. Preska falló a favor de Mastercard.

Dos años después, en 2008, la jueza falló a favor de la agencia Bloomberg en un caso de acceso a la información, cuando los periodistas de la agencia buscaban que la Reserva Federal, la autoridad monetaria de los EE.UU., divulgara el listado de instituciones privadas que habían recibido 1,2 billones (millones de millones) de dólares en el salvataje a raíz de la crisis de las hipotecas o préstamos "subprime". Preska ordenó que la Fed publicara el listado.

La muerte en diciembre de 2017 del juez Thomas Griesa legó a Preska no sólo la más alta magistratura del Tribunal Sur de Manhattan sino también la causa YPF, la demanda más importante que hoy por hoy enfrenta la Argentina.

Fallos de la jueza contra la Argentina

El pasado 31 de marzo, la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, falló contra el Estado nacional en el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la reestatización de YPF y ordenó pagar una indemnización que podría llegar hasta casi los u$s20.000 millones.

La Argentina decidió apelar esta resolución, aunque igualmente debió depositar una garantía millonaria como actor perdedor en el litigio.

En tanto, en el mes de febrero, Preska había ordenado embargar una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en los Estados Unidos por US$ 95,8 millones, para afrontar una deuda argentina que entró en default en 2001.

El embargo fue dictado para afrontar la deuda con el fondo de inversión Bainbridge Fund, según el economista Sebastián Maril, que sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior y trabaja para Latam Advisors.

Fuentes del Banco Central indicaron que en la medida "no hay nada que afecte" a la autoridad monetaria, según informó NA.

Finalmente, este lunes, emitió un fallo en el que ordena a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera.

En concreto, Preska le exigió a la Argentina "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (The Bank of New York Mellon Corporation) en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.

Además, determinó “instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.