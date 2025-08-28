En junio, el consumo en supermercados con tarjeta siguió en récords históricos, alcanzando un 45,7 por ciento de las operaciones según fuentes oficiales. La trayectoria de estas operaciones se acelera y parece estabilizarse en un nivel históricamente alto como respuesta ante la falta de ingresos suficientes para afrontar precios que suben al 2 por ciento mensual. El consumo está fragmentado y la peor parte se la llevan las compras en autoservicios mayoristas y supermercados.
Como el sueldo no alcanza, se financian compras básicas
Tarjetear el super, en auge
