El gobierno de Israel celebró este jueves la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de poner fin a la misión de los cascos azules en el sur del Líbano (FINUL), cuya retirada comenzará dentro de un año, considerando que su presencia fue un "fracaso rotundo".

La resolución, aprobada por unanimidad, establece que el mandato de la FINUL será prorrogado por última vez hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de esa fecha, se iniciará una retirada "ordenada y segura" que deberá completarse en el plazo de un año. Tanto Israel como Estados Unidos calificaron la decisión de "histórica".

El Ministerio de Exteriores israelí consideró que "la FINUL ha fracasado rotundamente a la hora de impedir el continuo fortalecimiento de Hezbolá", después de más de 40 años de funcionamiento. "Por una vez, tenemos alguna buena noticia de la ONU", expresó el embajador israelí en el Consejo, Danny Danon.

La embajadora interina de Washington ante la ONU, Dorothy Shea, apuntó que la “i” en FINUL significa “interino” y llamó a la comunidad internacional a aprovechar el próximo año para reforzar las Fuerzas Armadas del Líbano.

Algunos miembros del Consejo expresaron su preocupación por la salida anticipada de la FINUL. El delegado británico, James Kariuki, advirtió que "una retirada prematura corre el riesgo de crear un vacío” que podría fortalecer a Hezbolá. Desde China, el representante Geng Shuang criticó la "obstinada insistencia" detrás de la decisión que, según dijo, mostró "total desprecio" por la situación sobre el terreno.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, expresó este jueves su deseo de que la FINUL contribuya a "salvar la situación libanesa y afianzar la estabilidad en nuestra frontera con Israel" durante el tiempo que le queda en el país. También afirmó que el plazo de retirada debe servir como una "fecha límite firme" para reafirmar la soberanía libanesa "sobre todas sus fronteras".

Unos 10.800 cascos azules operan en la región como fuerza de interposición entre Israel y Líbano desde marzo de 1978. Francia, que lidera este tema en el Consejo, había propuesto inicialmente una prórroga de solo un año con la "intención" de avanzar hacia una retirada progresiva. Sin embargo, ante la posibilidad de un veto estadounidense se aprobó finalmente una resolución que fija con claridad el fin de la misión en un plazo de 16 meses.