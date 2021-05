Después de más de dos años de reclamos, trece docentes de la Escuela Técnica Nº 3.170 "San Martín de Porres", ubicada en la localidad de La Unión, en Rivadavia Banda Sur, denunciaron que no cobran su sueldo desde que empezaron a trabajar en la institución, hace ya dos años, en 2019. Presentaron más de diez notas y aún no obtienen respuestas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta.

Se trata de profesores técnicos que empezaron a trabajar en la zona porque se decidió abrir una nueva división (2do. 2da) ante la gran demanda de alumnos en el segundo año de la institución. Fueron trece los nuevos contratados después de las instancias de concursos y evaluación de puntaje.

Una de las docentes, que pidió no difundir su nombre por temor a represalias, contó que al momento de empezar las clases les advirtieron que la regularización de su situación laboral podría demorar seis meses hasta recién empezar a cobrar. Se cumplió ese tiempo y no pasó nada. "Dijimos que quizás iba a suceder en diciembre (de 2019), pero tampoco", relató.

Otro profesor pronosticó que podría suceder en marzo del año entrante, pero las novedades no llegaron y comenzó la pandemia y con ella la emergencia sanitaria en todo el país. "Nunca nos pagaron y estando en pandemia seguimos sin obra social y seguro de trabajo", expresó la maestra, que sigue dando clases junto a sus pares.

Con la colaboración de los directivos de la institución los docentes elevaron varias notas a distintas autoridades del área: al supervisor zonal, Luis Bovetti; a la supervisora general de Educación Técnica, Silvia Cristina Katzmarzik; a la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, y hasta el propio ministro, Matías Cánepa.

Ninguna de las presentaciones obtuvo respuesta formal. Y en una de las tantas idas a las oficinas del Ministerio ubicado en la calle San Luis de la ciudad de Salta, la docente preguntó cansada qué es lo que pasaría si decidían no ir a dictar clases. "Una de las señoras del lugar me dice que haríamos abandono de funciones" y por lo tanto, correspondería el despido.

En una de esas instancias, el personal de la cartera no quiso recibir una nota porque no contaba con la firma de la directora. En ese momento, la docente estaba trabajando en Salta, ya que tuvo que buscar otra institución que pueda abonarle el sueldo mientras seguía con las clases en Rivadavia, por lo que decidió hacer la presentación. "Yo estaba en Salta y presenté la nota pero me pedían la firma de la directora que estaba en La Unión", señaló como muestra de las trabas que les pusieron a sus pedidos de salarios. La localidad está a 350 kilómetros de la ciudad de Salta.

Varios docentes tuvieron que buscar respaldo en otra institución o trabajar como empleados rurales de la zona mientras esperan que se esclarezca el tema. Una de ellas, sólo trabaja los lunes en el colegio por tres horas, y ante la ausencia de pago optó por trabajar el resto de los días en una finca que le paga $900 el jornal diario.

Otro caso se dio con profesor que contrajo una deuda pensando que podría abonarla con el sueldo de la escuela técnica, pero no fue el caso. "Es una locura lo que deben, pero más grave es que sigan sin regularizar la situación", subrayó la docente.

Una de las explicaciones extraoficiales que les dieron fue que el decreto de 2019 que habilita los puestos de trabajo no fue firmado por la anterior ministra, Analía Berruezo, y tampoco por el actual ministro. Eso impide que el monto para pagar estos salarios esté contemplado en los presupuestos anteriores y en el de este año y el anterior, ya bajo la gestión de Gustavo Sáenz. "De esta manera es que nos rebotan de un lado a otro y hasta el día de hoy no tenemos nada", indicó la docente.

El grupo docente también se contactó con el senador por Rivadavia, Mashur Lapad (Partido Justicialista), y el diputado provincial Jesús Ramón Villa (Frente de Todos), pero aún no obtuvieron una respuesta concreta de los legisladores. Lo mismo intentaron hacer con los gremios, pero dijeron que no encontraron respaldo. Este medio se contactó con el Ministerio de Educación de Salta, pero tampoco obtuvo respuestas.

"Nos dicen que presentemos notas, pero las notas ya están hechas", cuestionó la profesora. A la situación, sumó que ninguno de los 34 docentes del secundario, incluida la directora, fueron vacunados con la primera dosis contra la covid-19 y que además, ya no cuentan con elementos de bioseguridad para cumplir los protocolos.