El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta dio a conocer un balance de la presencialidad desde que se inició el ciclo lectivo 2021, el primero de marzo. También puso de resalto las nuevas medidas restrictivas que rigen hasta el 11 de junio, que obligaron a que en los nueve departamentos de alto riesgo epidemiológico de la provincia se suspensan las clases por tres días (el 26, 27 y 28).

La cartera de Educación indicó que en los departamentos Capital, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, La Caldera, Cachi, La Candelaria, Metán, Cerrillos y Chicoana esos días de clases se recuperarán en este ciclo lectivo, ajustando las planificaciones según la necesidad de cada contexto y respetando los 184 días previstos en el calendario escolar de la provincia.

No obstante, informó que el Sistema Virtual de Formación a Distancia Nº 9002, no suspende las clases por no ser presencial "su esencia y constitución". Lo que sí se suspenden son las instancias de los exámenes presenciales finales del Programa PROCESAD, los exámenes para finalización de la carrera de Nivel Superior y la defensa de coloquios, que serán reprogramados por cada institución.

La secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, aclaró que los docentes que vivan en zona de alto riesgo y deban desempeñarse en una zona de mediano o bajo riesgo, deberán dictar sus clases de manera virtual. Esta decisión será hasta tanto lo permita la situación epidemiologíca en dichos departamentos y se autorice su permiso de circulación.

La funcionaria dijo en un video institucional que el plan de trabajo de la cartera provincial establece "lineamientos estratégicos" para garantizar el derecho a la educación en todas las unidades educativas, sean públicas o privadas. En este sentido, indicó que buscan sostener "la presencialidad cuidada, desde una perspectiva federal y en el marco de nuestra realidad provincial".

El Ministerio de Educación aseguró que es "consciente y tiene el firme compromiso de continuar acompañando pedagógica, social y emocionalmente a la comunidad educativa salteña". Y añadió que el derecho a la educación se garantiza con mayor equidad en la presencialidad.

Por eso, Celeste Dib dijo que se priorizará el sostenimiento de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, "siempre en función de la dinámica epidemiológica y las resoluciones del COE (Comité Operativo de Emergencia), como órgano de referencia, sin que ello implique poner en riesgo la salud de la comunidad educativa".

Las vacunas llegan, igual que los fallecimientos

Celeste Dib dijo que se trabajó de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública de la provincia, dando a conocer que hasta el 21 de mayo ya fueron vacunados 26.155 docentes con la primera dosis y 12.882, con la segunda dosis. En la provincia, se estima que hay más de 34 mil trabajadores de la educación.

Además, junto a la Central Operativa de Control y Seguimiento (COOCS), aseguran que realizaron el control epidemiológico de las instituciones mediante las plataformas Cuidar Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación y Edusalta COVID, creada por el área provincial.

Según ambas aplicaciones, hasta el inicio de la segunda quincena de mayo se registró como caso sintomático y/o positivo de covid un 0,34% de la población total de estudiantes. En Salta existe una matrícula superior a los 480 mil estudiantes, por lo que el porcentaje informado por el Ministerio correspondería a 1.632 alumnos.

En el caso de la docencia, reflejan un 3.65% de casos sintomáticos y/o positivos. Por lo que de los 34 mil maestros y maestras, 1.241 estarían en esa situación. Al no desmenuzar cuántos son sintomáticos y cuáles son positivos, no se sabe con precisión cuántos docentes contagiados hay hoy. Hasta la semana pasada, el Ministerio informó a Salta/12 que eran cerca de 500 los maestros cuyas pruebas habían dado positivo para la covid-19.

Del personal no docente, administrativos y ordenanzas, se dijo que hubo un 3,30% de la población total que era sintomática o positiva.

Sin embargo, en las últimas horas de ayer se dio a conocer el cuarto fallecimiento docente: Adriana Carluccio, de Coronel Moldes, localidad cercana a la ciudad de Salta. El periodista del Valle de Lerma, Ricardo Gallego, informó a Salta/12 que la maestra estaba internada en el Hospital local, Doctor Anzoategui, pero que al presentar complicaciones en su salud fue trasladada a Capital. Sin embargo, no pudo resistir y falleció.

Adriana Carluccio.

Dentro de la comunidad educativa salteña fallecieron el preceptor Ricardo Miguel Burgos (51), que se desempeñaba en el Colegio Secundario N° 5050, de Vaqueros; el profesor Pablo Huertas, quien trabajaba en la Escuela Técnica N° 3116, de El Carril, y Marcelo Santillán, que era director del Colegio Secundario Manuel Castilla, del municipio de La Viña, y docente del BSPA 7085 de Salta Capital.

Trabajo intersectorial

Entre las otras acciones que realizaron desde la cartera que dirige Matías Cánepa, coordinaron trabajo con la Autoridad Metropolitana de Transporte y SAETA, la empresa prestataria del transporte interurbano en la ciudad de Salta. Celeste Dib sostuvo que fue para garantizar de manera efectiva el traslado a establecimientos educativos de estudiantes y docentes.

Por eso, se dispuso el aumento del 25% de unidades activas de transporte de pasajeros. Hasta fines del año pasado, eran 600 los colectivos que circulaban en el Área Metropolitana de la provincia.

También contó que se arbitraron los medios para que los estudiantes accedan al boleto estudiantil gratuito. Según los datos informados por SAETA, 120.000 estudiantes (25,76% de la población total) usan el transporte público, la cantidad fluctúa debido a la implementación de los agrupamientos.

Y ante la existencia de numerosas localidades fronterizas ubicadas en los departamentos limítrofes de la provincia, como San Martín, junto al área de Migraciones se autorizó la circulación en el sentido tránsito internacional país-país a directivos y docentes de las localidades de Aguas Blancas, Trementinal, Madrejones, Finca Baule, Finca Media Luna, entre otras.

Asimismo, se firmaron convenios con los municipios para la refacción de baños, techos y trabajos de plomería de las escuelas, por $481 millones. También se firmaron convenios para la contratación de personal de maestranza.

En este último punto, tanto los gremios como los docentes autoconvocados siguen reclamando por la contratación de 1.500 ordenanzas para toda la provincia, asegurando que era imposible cumplir con los protocolos sin estos trabajadores. A ello se sumó el pedido urgente de refacción de escuelas, como el colegio Misión Wichí N° 5235, de Rivadavia Banda Sur.

Celeste Dib dijo que en la cartera educativa realizaron un "esfuerzo superlativo" para la inversión de fondos covid, por más de $42 millones, para la compra de insumos, desde lavandina hasta alcohol en gel, que permiten la la implementación efectiva de los protocolos de bioseguridad en las instituciones. Sin embargo, ya se están dando pedidos desde los establecimientos para la nueva compra de insumos, como sucede en Metán.

Además, Educación comunicó que de acuerdo a lo consensuado a partir de la paritaria docente 2021, se deposita el ítem 630 de Conectividad Nacional a cada uno de los docentes de Salta. Y que hasta la fecha se concretó la cobertura de 890 cargos en carácter suplente de docentes que se encuentran con dispensa laboral pertenecientes a Nivel Inicial y Nivel Primario.