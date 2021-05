El fuego de los dragones de Game of Thrones. La próxima reunión de Friends y el comienzo de la bella amistad de Casablanca. Los superhéroes de la factoría de DC junto con los hechizos de Harry Potter. La contundencia de Los Soprano y las volcadas de LeBron James en Space Jam: una nueva era. HBO Max se alista con esos tanques para su desembarco el próximo 29 de junio. La presentación, en modo virtual, de la plataforma de VOD contó con fuertes anuncios en lo referido a la producción, distribución y exhibición de un actor llamado a jugar muy fuerte en el presente de la Industria del Entretenimiento.



La mayoría de los contenidos, sin embargo, eran conocidos desde hace algunos meses. El gran sacudón fue a finales de febrero, cuando se supo que Latinoamérica y el Caribe representarían el primer escalón global para un servicio que aglutina la cartera de HBO, Warner, DC y Cartoon Network. Dentro del profuso catálogo (15 mil horas de producciones audiovisuales) hay clásicos que pertenecen a la compañía cinematográfica nacida en 1923 (La naranja mecánica, Cantando bajo la lluvia, El mago de Oz). También aparecen comedias muy reconocibles de la tevé por cable (The Big Bang Theory, Two and a Half Man) y productos infantiles de Cartoon Network (Hora de aventura, Scooby Doo, Paw Patrol). La tercera pata serán las producciones superheroicas de DC (como el “Snyder Cut” de La liga de la justicia, series como Superman & Lois y Doom Patrol). Pero el mayor peso, sin dudas, recae en HBO. La señal aporta su notable biblioteca, estilo y producciones emblemáticas como GOT cuya precuela, House Of The Dragon, estará lista para comienzos de 2022. Aunque lo que destila el nombre de la compañía claramente se verá aumentado y trastocado por una tónica más familiar, aporte de sus demás socios.

La empresa, a su vez, contará con una importante cuota de producción regional. Tomás Yankelevich, responsable de contenidos de Warner Media, destacó que la usina desarrollará más de 100 producciones latinoamericanas en los próximos dos años. Habrá ficciones (series y largometrajes), documentales, especiales y reality shows realizados en Argentina, México y Brasil. Entre las realizaciones nacionales aparecen Día de gallos (ficción sobre la movida freestyle) y Bilardo, el doctor del fútbol (cuatro episodios dedicados al ex DT de la Selección). Todas estas nuevas producciones serán exclusivas de la marca Max Originals. Dentro de estos productos exclusivos también vale mencionar realizaciones anglos como Raised by the woves (con la venia de Ridley Scott), el siguiente capítulo de Sex & The City (And Just Like That) y el reboot de Gossip Girl.

Por otro lado, HBO Max brindará un catálogo curado de todo el mundo entre los que se destacan las miniseries españolas 30 Monedas (Alex de la Iglesia) y Veneno (notable biopic sobre la trans Cristina Ortizíz). El evento contó con la presencia de Kaley Cuoco (Penny de The Big Bang Theory) quien promocionó su thriller The Flight Attendant. También se pudo ver una pizca de lo que será Friends: The Reunion. En el especial (que se emitirá este jueves en los Estados Unidos) se pudo ver al elenco repasar el guion del episodio en que se revela el romance de Mónica con Chandler. El resto del tiempo lo ocuparon ejecutivos para detallar usos y contenidos de HBO Max.

Así fue como se adelantaron las especificaciones técnicas y el costo de la nueva estrella del streaming. Habrá dos planes a un precio mensual de $529 (estándar) y $359 (móvil), respectivamente. El primero permite el acceso a tres usuarios en simultáneo, hasta cinco perfiles personalizados y descargas de contenido y video en alta definición (4K). El otro ofrece el mismo catálogo pero diseñado para una experiencia individual en smartphones y tablets. Habrá un periodo de prueba de una semana, una “zona de degustación” gratuita, descuentos de hasta el 30% para la suscripción anual y quienes ya estén abonados a HBO en tevé paga, o a HBO GO, tendrán acceso preferencial.

En lo relativo a largometrajes, el servicio oficiará de segunda pantalla para las producciones más rutilantes de Warner Bros. La plataforma exhibirá su estrenos, sin costo adicional 35 días después de haber pasado en las salas de cine. Ahí se anotan el musical de Lin-Manuel Miranda En el barrio, la nueva de Space Jam y la revisión de Dune a cargo de Denis Villeneuve. Este último, cabe decir, había sido uno de los mayores críticos a la estrategia de Warner Media. El realizador canadiense había dicho que se estaban “sacrificando” los largometrajes inéditos en favor del flamante servicio digital. “Con esta decisión, AT&T se ha apoderado de uno de los estudios más importantes y respetables de la historia del cine”, escribió el director en un ensayo publicado hace algunos meses en Variety. Más allá de las quejas de Villeneuve y Cristopher Nolan, HBO Max profundizó en este recurso, demostración de fuerzas y nuevo paradigma del showbizz. En la línea del cine más pochoclero, desde aquí se podrá acceder a películas como Tom y Jerry, Mortal Kombat, la premiada Judas y el Mesías Negro junto a la monstruosa Godzilla Vs. Kong. Con el poderío de esos gigantes, y unos cuantos más, HBO Max se planta en la guerra del streaming.

