El ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, afirmó que el costo de cada una de las vacunas Johnson y Johnson, que la provincia pretende adquirir para vacunar a los salteños, es de 19 dólares.

El insumo de origen estadounidense está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA por sus siglas en inglés), pero no por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Tampoco está enmarcada en función de la ley 27.573, que en su artículo 8 indica que “las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, objeto de esta ley, debe presentarlas a ANMAT a los efectos de la intervención de su competencia y deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud, quienes deberán expedirse en un plazo máximo treinta (30) días, previo a su uso en la población objetivo”. Según surge de registros oficiales, el laboratorio Janssen Cilag Farmacéutica SA, presentó la documentación para el registro de la vacuna el 4 de diciembre pasado bajo el nombre Janssen Covid 19 Vaccine. Pero hasta el momento no fue aprobada en el país. Y de no estar aprobada, no podría aplicarse.



En declaraciones a Radio Nacional, Esteban afirmó que pasar por la ANMAT para este laboratorio sería “solo un trámite”. A ello añadió que lo que se firmó fue “una carta intención” para empezar las negociaciones, luego de la negativa de los laboratorios que producen las vacunas aprobadas a hacer una transacción con la provincia de manera particular.

El ministro contó que el Ministerio de Salud de Jujuy medió en el inicio de las negociaciones. En esa provincia también gestionan la adquisición de la misma vacuna. Esteban descartó la posibilidad de dar tiempos de la negociación y menos de la fecha en que podría llegar el millón de vacunas que pretende adquirir el gobierno provincial. Sin embargo, afirmó que el laboratorio con el que están negociando está en condiciones de proveer esa cantidad cuando se lo solicite.

Nuevos casos

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 324 casos nuevos en la provincia, de los cuales 305 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 19 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 373 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 41.995 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 36.096, lo que representa el 86 por ciento.

Hay 187 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 66 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por covid-19 en Salta suman 1.354.

En el departamento Capital se registraron 178 contagios, mientras que en los departamentos más cercanos, Cerrillos detectó 12 casos; Chicoana, 9; General Güemes, 2; La Caldera, 2, y Rosario de Lerma, 10.

En la zona norte, Orán acumuló otros 12 positivos, y San Martín, 9.

En la zona de los Valles Calchaquíes y la Puna, el departamento Cachi informó 4 casos; Cafayate, 4; Iruya, 2; Molinos, 3; San Carlos, 5 y Santa Victoria, 1.

En la zona sur, en tanto, La Candelaria registró 2 infectados; Anta, 12; Metán, 44, y Rosario de la Frontera, 13.