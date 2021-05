Debido a las medidas adoptadas por la provincia en nueve departamentos que ingresaron en alto riesgo epidemiológico por la cantidad de casos de contagio, ayer, primer día hábil luego del feriado, se notó una baja en la circulación de personas en toda la ciudad y puntualmente en el centro.

Los controles dispuestos en el ingreso a la ciudad y el vallado en el microcentro con personal policial solicitando documentos para verificar sus terminaciones, lograron persuadir a muchos de salir. También influyeron la imposibilidad de subir a un colectivo si se carece de un certificado oficial de la provincia y que no hay actividad escolar.

Sin embargo, este confinamiento es menos estricto que el de 2020, y se notó tanto en la gente que caminaba las calles del centro como en la cantidad de locales comerciales no esenciales atendiendo a los pocos que se acercaban a sus puertas.

Aunque las medidas sean solo hasta el domingo 30, la mayoría de quienes decidieron abrir argumentaron que no pueden sostener un día más sus negocios sin trabajar y obtener algunos mínimos ingresos. Pero aclararon que lo están haciendo bajo estrictos controles, atendiendo desde la puerta o de a una persona y en horario corrido de 9 a 17 para respetar la veda de circulación que rige desde las 18.

En una recorrida que realizó Salta/12, se observó que entre un 20 y un 30% de los comercios no esenciales del centro y microcentro se encontraban abiertos aunque con vallado y atendiendo a los pocos transeúntes que merodeaban la zona. Locales de ropa, calzados, ópticas, jugueterías y de electrónica se encontraban vendiendo sobre las calles Santiago del Estero, Mitre, Balcarce y Leguizamón. También las dos peatonales, Alberdi y Florida, y sus intersecciones, a pesar de los controles policiales, tenían algunos negocios con atención al público.

Un empresario del rubro textil dijo a este medio que entienden y comparten las medidas sanitarias que rigen a nivel nacional y departamental, pero contó que evaluaron abrir a riesgo de recibir una multa “porque las ventas ya vienen cayendo un montón y con el paso del tiempo se nota, hoy tenemos que seguir pagando alquileres, servicios y sueldos”.

Aclaró que lo están haciendo “muy acotadamente, de 9 a 15” y con todos los protocolos correspondientes, “entra de a una persona, se mantiene el distanciamiento y los barbijos de todos y se aplica alcohol a todos los que ingresan”. Y si bien reconoció que hay muy poca gente circulando, acotó que “lo poco que entra sirve para sumar”.

El propietario de la cafetería Teuco, Daniel Morales, esgrimió que el sector ya no puede vivir con sus locales cerrados y pidió que se garantice que a partir del 31 van a poder abrir nuevamente, “como sea, con el 30% de ocupación y hasta la hora que sea, pero poder atender gente”, rogó el empresario, quien reconoció que el horario nocturno siempre es el más conveniente para los gastronómicos, “pero necesitamos volver a trabajar urgente”.

El local que tienen sobre Santiago del Estero y 20 de Febrero solo está atendiendo con venta al paso y con delivery en las pocas oficinas que siguen atendiendo. “Pensábamos que no nos iban a volver a encerrar a esta altura”, expresó Morales, quien aceptó que llegan ayudas nacionales como los REPRO (Programa de Recuperación Productiva), pero dijo que son muy difíciles de obtener “porque piden que estemos al día en un montón de cosas”. “Hoy una Pyme elige qué pagar porque en esta crisis no se puede todo”, añadió.

Morales pidió a los gobernantes que se pongan en su lugar, “cuando toman estas medidas nos dejan solos, miran lo que se hace en Francia, pero ahí cuando cierran no les cobran ningún impuesto y los ayudan con los salarios, por lo que no ganan, pero por lo menos no pierden”.

Posadas con comerciantes

En la mañana de ayer, el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, recibió en su despacho a los referentes de Comerciantes Unidos, quienes se habían manifestado el martes por la tarde en la ciudad de Salta, San Lorenzo y Metán, exigiendo la reapertura de todo el sector comercial.

Tras el encuentro, la referenta de ese sector, Carol Ramos, relató que el funcionario escuchó sus demandas, “él nos entiende perfectamente”, manifestó y reconoció que sienten que hay empatía “del lado del gobierno”, y que eso lo notan porque no han tenido que sufrir operativos clausurando los negocios que decidieron abrir. “No es que no queremos cerrar, es que no podemos”, sostuvo la empresaria, “cerrar es condenarnos a fundirnos”.

Ramos hizo una oda a la propiedad privada y los derechos del libre mercado al subrayar que “no nos pueden impedir estar en nuestros negocios, es propiedad privada y podemos hacer lo que queremos ahí”, y pidió a los dueños de los centros comerciales y galerías “que las abran, porque es nuestro derecho ingresar, y si no lo hacen los vamos a demandar por secuestro de mercadería, somos dueños”, advirtió.

Por último, contó que solicitaron que el Ministerio de Seguridad levante el vallado de las peatonales “para que la gente pueda circular libremente”, pero destacó que “no para los manteros, sino para los que somos legales”. “Queremos volver a la normalidad y extender el horario de los gastronómicos hasta las 2 de la mañana”, culminó la comerciante, para quien siempre que se cumplan los protocolos “no se corren riesgos, y si no, que nos digan cuántos se contagiaron en un bar o un negocio”.

Posadas también recibió a un grupo de gastronómicos de Orán acompañados por el director del COE de esa localidad, Edgardo Argüello. Los empresarios, a pesar de que allí, por pertenecer a una zona de riesgo medio, pueden recibir clientela en sus instalaciones hasta las 22, argumentan que el horario de cierre no les rinde, y exigen que se extienda “por lo menos hasta las 2”.

Desde la Secretaría General de la Gobernación informaron que la reunión fue “solo para escuchar las demandas de los distintos sectores” pero que no modificarán la resolución provincial “porque es una disposición nacional para las zonas de alto riesgo”. Y con respecto al pedido de los gastronómicos oranenses, contestaron que será el COE de esa ciudad el que deberá elevar el pedido a su par provincial para que sea evaluado por los expertos de acuerdo a la situación sanitaria existente.

Más pedidos de reapertura

Las cámaras de hoteleros y gastronómicos y la de Comercio de Salta emitieron comunicados detallando la situación económica del sector y pidiendo apoyo estatal y la reapertura de sus locales.

Desde la Cámara que nuclea a hoteleros y gastronómicos recordaron que durante 2020, en comparación con 2019 a nivel nacional, el sector alojamiento tuvo una caída de -68%, mientras que la merma de la gastronomía fue del -44%, siendo el sector más afectado según datos del INDEC.

“Ya desaparecieron más de 8.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos en todo el país y más de 170.000 puestos de trabajo, lo que significa la destrucción aproximada del 25% del empleo total del sector. A partir de las nuevas restricciones, más empresas y empleos están en riesgo”, describieron en el documento.

Por eso elevaron un petitorio en el que solicitan que se contemple una ayuda para el pago de los empleados similar al ATP. También subsidios para poder afrontar los costos fijos mensuales, la bonificación de los servicios públicos, Edesa, Gasnor y Aguas del Norte, y que no se efectúen cortes por falta de pago.

“Estamos listos para trabajar a partir del lunes 31 de mayo, sosteniendo el empleo, protocolos y aforos, siendo necesario recordar que solo un poco más del 1% de los colaboradores se contagiaron de Covid-19, de acuerdo a los datos de la OSUTHGRA, lo que claramente demuestra que no somos foco de contagio”, culmina el comunicado que elevaron al gobernador.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Salta resaltaron que “seguir con el confinamiento como única medida, no hace más que agudizar una crisis sin precedente en la economía”. Por lo que pidieron la reapertura urgente y “permitir la libertad de trabajo”. Y al igual que hoteleros y gastronómicos, solicitaron herramientas de ayuda como subsidios, reducción de impuestos y suspensión de cobro en los servicios.

Llegan los REPRO

Desde el Programa de Recuperación Productiva del Ministerio de Trabajo de la Nación informaron que ya se encuentra habilitada la inscripción para el REPRO II, el programa nacional de asistencia a trabajadores en relación de dependencia. Esta vez se incluyen nuevos rubros comerciales y un incremento en los montos para alcanzar a 1.4 millones de empleados.

Entre los cambios, se destaca el incremento del monto máximo a $22.000 por relación laboral a los empleadores encuadrados en los sectores críticos y en salud; hasta abril el beneficio era de $18.000. A su vez, esas empresas contarán con la reducción del 100% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Se dispuso que el requerimiento de información estará limitada a dos indicadores, facturación y liquidez corriente, y que se exime de la obligación de presentar balance.

Pero además los trabajadores y trabajadoras independientes, es decir, monotributistas y autónomos, podrán inscribirse al REPRO II, pudiendo obtener un beneficio de $22.000, que alcanzará a sectores de gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento, comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación, y también a peluquerías y centros de belleza.