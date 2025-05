Rafael Correa entiende que un "megafraude" hizo posible el triunfo de Daniel Noboa en el balotaje del 13 de abril en Ecuador, aunque "le falló el crimen perfecto, se le pasó la mano". En una extensa charla con Página/12, el expresidente de Ecuador plantea que la diferencia final de más de 11 puntos entre Daniel Noboa y Luisa González es estadísticamente imposible. Desde su asilo en Bélgica, pone la mira en uno de sus enemigos históricos, "la mafia mediática". Explica que Revolución Ciudadana adoptará una "oposición frontal" frente a un oficialismo que cuenta con mayoría en la Asamblea, y lanza una crítica velada a movimientos que, como el indígena Pachakutik, estarían tejiendo alianzas con el gobierno de turno: "Hay partidos que son mercaderes de la política. Para nosotros, como somos un movimiento revolucionario, la política es una misión".

- Pasó un mes del balotaje y el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó las revisiones pedidas por Luisa González. ¿Desde Revolución Ciudadana insistirán de todas formas con la denuncia de fraude?

- Por supuesto, si es una coyuntura y estamos diciendo la verdad. Si no, ¿Por qué no abrieron una urna? Todo fue ilegal. ¿Qué ocultan si ganaron con tanta ventaja? El CNE es una sucursal del Palacio Presidencial. Todo está vendido. Si hubiesen ganado realmente con tanta diferencia, ¿No sería lo mejor abrir la urna? ¿Solazarse en su victoria? Es que saben que perdieron. Y no solo fue el fraude del 13 de abril. Ya se veía cuando este tipo eliminó en contubernio con autoridades electorales a su principal rival de la derecha, Jan Topic. Cuando no pidió licencia, como dice la ley, durante toda la campaña electoral. A su vicepresidenta electa con él en las urnas le quitó los derechos políticos, la destituyó, le hizo de todo. Empezó a regalar centenas de millones de bonos. Además evidenció que tenía empresas en paraísos fiscales, lo cual está prohibido por la ley. No podía ser candidato.

- ¿Qué inconsistencias puntuales encontraron el día del balotaje?

- Cuando se dan los resultados, todas nuestras encuestas y las encuestas de ellos decían que ganábamos o empatábamos. Los tres boca de urna del domingo también. Y resulta que gana Noboa con más de 1.200.000 votos de diferencia, más de 11 puntos porcentuales. Eso es estadística, matemática y electoralmente imposible. ¿Dónde has visto un candidato de segunda vuelta que en el 40 por ciento de las mesas no aumenta un voto, sino que disminuye? Entonces le falló el crimen perfecto, se le pasó la mano. El informe preliminar de la OEA dice que al momento de cierre del escrutinio, tanto en la votación en el exterior como en el territorio nacional, la misión observó que se registraron inconvenientes porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas desdobladas debido a la simetría del diseño. Lo que está diciendo es que la marca A se pasaba también a B, quedaban marcados A y B. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y en algunos casos derivó en su anulación. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta que era posible, con tinta especial y con papeleta especial, que no solo se transfiera de A a B la marca, sino que desaparezca en A y permanezca en B. El Instituto Canario de Análisis Criminológico, en un informe muy técnico de 60 páginas, detecta que se usaron dos clases de bolígrafo. No se ha visto nunca que metieran bolígrafos especiales de un proveedor que no es del CNE con una tinta que se transfiere. ¿Por qué prohibieron sacar fotos a los votos? Ahora lo entendemos, porque si cambiaron los votos cuando se armaron los kits electorales, los votos tienen códigos QR y estos tienen que coincidir con la respectiva mesa. Como cambiaron los votos, esos códigos ya no coincidían y prohibieron las fotos.

- Pabel Muñoz, alcalde de Quito, dijo que la bancada no sabía que Luisa González iba a desconocer los resultados. ¿No cree que hubo desconexiones dentro de Revolución Ciudadana?

- Hubo una desconexión pero es perfectamente normal, es una crisis. Uno espera ganar y de repente ve que está perdiendo por más de un millón de votos y sin saber por qué. Nosotros sabíamos que era imposible el resultado, pero no nos los explicábamos. Entonces, en principio había solo una posibilidad, antes de conocer lo de las tintas: que hayan hecho el famoso "cambiazo". Basta con que quiten un 5 por ciento de los votos a favor de Luisa y los reemplacen con un 5 por ciento de votos premarcados a favor de Noboa. Pero era muy improbable lograr esa coordinación. Días después, leyendo el informe preliminar de la OEA, es que vemos lo de las tintas. Mientras tanto, la gente no sabía de nuestra declaración y algunas autoridades locales se anticiparon a reconocer el resultado. Alguien nos dijo en una discusión que tuvimos hace unos días: - Hay que voltear la página. O sea, si se voltea la página de los desaparecidos de la dictadura argentina, ¿los políticos honestos no tendrían que seguir denunciando abusos? Vale la pena pelear por la verdad. Y la verdad es que el 13 de abril hubo un megafraude y Luisa González fue la vencedora y nos robaron la democracia, y probablemente el país.

- El gobierno anunció una alianza parlamentaria con Pachakutik, que en campaña había apoyado a Luisa González. ¿Cómo explica ese cambio?

- Modestia aparte, el único movimiento político consistente se llama Revolución Ciudadana. Nosotros actuamos en función de principios, no en función de coyuntura o conveniencia. ADN, la otra gran fuerza política, es una hacienda bananera. Es el partido que creó Daniel Noboa Azin con sus iniciales un poco alteradas. Hay partidos que son mercaderes de la política. Para nosotros, como somos un movimiento revolucionario, la política es una misión. La misión no es ganar unos puestitos en la Asamblea. La misión no es ni siquiera ganar una elección. Ojalá esto desmitifique muchas cosas, porque algunos hablan de indígenas y creen que están por encima del bien y el mal, y tienen un comportamiento muy inconsistente. Vamos a ver cómo se comporta Pachakutik. Nosotros actuamos en base de convicciones, y eso es ser revolucionario. Revolución Ciudadana planteará una oposición frontal, y que se queden los que se quieran quedar y se vayan los que se quieran ir.

- Noboa expresó su deseo de promover una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, que dejaría atrás reformas promulgadas durante su presidencia. ¿Estamos yendo rumbo a una deriva autoritaria del gobierno?

- ¡Pues ya estamos ahí desde hace ocho años! En Ecuador no hay Estado de derecho, con Lenín Moreno destituyendo ilegalmente al vicepresidente Jorge Glas, con el lawfare, la criminalización de la política, la persecución judicial a los adversarios políticos. Ahora, además, tenemos a un megalómano aspirante con ínfulas de emperador y en verdad más parecido a Calígula por sus delirios de grandeza. Y todo lo que faltaba por hacer lo ha hecho. Tiene tomados los medios de comunicación, la banca, las autoridades electorales, la Corte, la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y probablemente tome también la Asamblea Nacional. Entonces, por supuesto que existe esa deriva autoritaria. Y si logran ganar una constituyente y hacen una nueva Constitución, además de habilitar las bases militares extranjeras, se hará para privatizar hasta las Islas Galápagos, porque eso es lo que quiere esta gente. Solo piensa en negocios.

- ¿Cómo analiza la política de seguridad de Noboa? Muchas veces mano dura es una mala palabra para el progresismo.

- Yo no veo ningún dilema en hablar de seguridad. De hecho, nosotros convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de América latina, solo después de Chile. Ahora es el país más violento de América y uno de los más violentos del mundo. No he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz. No ha existido política de seguridad y yo no veo el problema para que hable de esto la izquierda, porque por ejemplo mano dura no es excluyente de mano justa. Sancionar a los criminales que no respetan la vida de los demás. Utilizar todo el poder del Estado para luchar contra el crimen organizado. Por supuesto se necesita radicalismo, mano dura y grandes soluciones. Noboa no sabe dónde está parado. Pero además no tiene voluntad para combatir el crimen organizado. Ecuador se convirtió en un narcoestado. Nos hemos convertido en el principal exportador de cocaína del planeta. Creen que un mercenario nos va a resolver el problema (por Erik Prince), cuando en lugar de Rambo necesitamos a Sherlock Holmes.

- Ecuador entró el año pasado en recesión. Sufrió una crisis energética muy fuerte y la pobreza subió al menos dos puntos. ¿Teme un escenario económico similar este año?

- Sí, porque continúa con la misma política: el 'austericidio', es decir, la reducción de la inversión pública. Algo parecido a lo que pasó en Argentina, aumenta el endeudamiento y no hay inversión pública. Nadie va a invertir a nivel privado, nacional o internacionalmente, en un país sin seguridad, sin Estado de derecho, donde el primero que rompe las leyes y la Constitución es el presidente. ¿Quién puede romper esa inercia? Solo la inversión pública. Pero esta gente no cree en la inversión pública y acaba de hacer una gira por no sé cuántos países para buscar inversión extranjera. No va a venir inversión extranjera a un país en el estado en que está Ecuador, por favor... El déficit fiscal es enorme, peor aún con el gasto irresponsable realizado en campaña electoral. Peor aún con los bonos ofrecidos, que no los va a cumplir. El FMI le va a exigir aumentar más impuestos, sacar más subsidios y el golpe para la población va a ser muy duro. Entonces, yo creo que la recesión va a continuar.

- La extrema derecha crece en el mundo. Álvaro García Linera, por ejemplo, entiende que eso pasa por la falta de valentía del progresismo, que no supo resolver la angustia y los miedos de las personas. ¿Qué debe hacer la izquierda frente a la avanzada ultra?

- Trump gana con el apoyo de los "blue collars", los trabajadores obreros estadounidenses. Porque supo interpretar el pedido de suba del salario real, la falta de empleo, la falta de derechos y las inversiones que se estaban yendo a otros países donde hay mano de obra más barata. Trump le habla a los problemas reales de esa población. Y la izquierda de repente empieza a hablar de la vanguardia feminista, ecologista, indigenista, que son cosas importantes, pero hay cosas más importantes como educación, trabajo, seguridad, etcétera. En parte tiene razón García Linera. Pero tampoco nos vamos a convertir en lo que son ellos. Esta gente no tiene límites ni escrúpulos. ¿Qué puede hacer la izquierda? Decir la verdad. Pero estamos en una gran desventaja, porque ellos tienen los medios de comunicación. Debemos entender como izquierda que no enfrentamos a la derecha, enfrentamos sus medios de comunicación. Sin información no hay correcta acción colectiva. Pero en lugar de información tenemos manipulación. Hay un poder mediático que nos manipula todos los días con el aplauso de los manipulados. Es el poder sin contrapoder, el poder que se le olvidó a Montesquieu. Cuando yo era presidente, si hacía una campaña contra el dengue, la mafia mediática empezaba una campaña de protección de los derechos de los mosquitos. Así no será posible superar el subdesarrollo.

- ¿Cómo recibió la muerte de "Pepe" Mujica? Llegaron a compartir periodos presidenciales.

- Se nos fue un gigantesco latinoamericano, referencia para todos nosotros y en lo personal, amigo y maestro.

- ¿No cree que también con su partida física se fue algo de esa Patria Grande forjada por usted, por Pepe, por Cristina y Néstor, por Evo? Hay algo de ese sueño colectivo que parece estar perdiéndose...

- No hay que perder la esperanza. Y eso también lo decía Pepe. Por supuesto que él fue muy importante en ese sueño de construcción de la Patria Grande. Participó de esa época dorada de América latina, donde éramos ejemplo para el mundo, crecíamos más que el resto de los continentes y teníamos presencia internacional, disminuíamos la pobreza y la desigualdad, abundaba la dignidad, irradiábamos justicia... Él participó de esa época de oro. Bertolt Brecht decía que sólo los hombres que luchan toda la vida son imprescindibles. Pepe luchó toda la vida, pero estoy seguro de que nunca buscó ser imprescindible. Todos somos necesarios. Se nos fue un gran latinoamericano pero el sueño sigue, sobrepasa a las personas y a nuestra existencia terrenal.

- Hablando de hombres sabios, también nos tocó despedir hace poco al Papa Francisco. Y sé que usted lo apreciaba mucho.

- ¡Tú me quieres deprimir! La verdad es que en pocos días he perdido a dos queridísimos amigos, maestros y hasta una especie de padres, porque en verdad se preocupaban por mí y me cuidaban, eran bastante mayores a mí y eran referencia e inspiración. Pero es la ley de la vida. Cumplieron su misión en la tierra. Han sido dos pérdidas muy grandes y en todo caso son dos de los más grandes latinoamericanos del presente siglo, de finales del siglo anterior y de los más grandes de la historia.