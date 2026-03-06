Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 6 de marzo de 2026

<strong>El Gobierno nacional promulgó la ley de Reforma Laboral con la que quitó a los trabajadores cuantiosos derechos</strong> ganados durante décadas de conquistas obreras contra la explotación laboral. A partir de ahora, los empleadores podrán despedir sin indemnizaciones justas, no pagar horas extras, pagar salarios con especies, decidir el tiempo de vacaciones y frenar la actividad sindical, entre otros reveses.La entrada en vigencia de la ley que toma como base un modelo de hace 100 años atrás fue a través de la <strong>publicación del decreto 137/2026 en el Boletín Oficial. </strong>El texto no incluye cambios respecto del aprobado por el Senado el 27 de febrero, tras semanas de<strong> movilización y represión frente al Congreso.</strong>La norma que lleva el número 27.802 y que a pesar de su carácter retrógrado tiene el nombre de “<strong>Modernización Laboral</strong>” modifica sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo e inclina la balanza a favor de la unilateralidad empleadora, <strong>en detrimento de los derechos de los empleados.</strong>En este aspecto, no sólo avanza contra los derechos individuales sino que arrasa con los derechos colectivos, a partir de<strong> la eliminación de convenciones colectivas y estatutos, como el Estatuto del Periodista Profesional.</strong>