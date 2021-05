En el marco de una reunión del Gabinete Económico que encabezó el presidente Alberto Fernández, se decidió extender la suspensión de despidos desde el 31 de mayo por 30 días. Esta medida, que busca proteger a los trabajadores en plena segunda ola de COVID, se suma a la doble indemnización, que rige hasta fines de este año.

En el encuentro, que se desarrolló en la residencia de Olivos, se abordaron además otras cuestiones vinculadas a la economía en general y los planes de asistencia en pandemia. La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Jefe de Estado e integrada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de Producción, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

"Se decidió prorrogar la suspensión de despidos hasta el 30 de junio, es una medida muy importante en estas circunstancias, atravesando la segunda ola", dijo la vicejefa de Todesca, al finalizar la reunión. Y agregó que la suspensión de despidos "es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas".



Por otra parte, el capítulo más relevante de la reunión fue la cuestión inflacionaria. Sobre esto, Todesca Bocco afirmó que el Gobierno nacional está fortaleciendo las herramientas con que cuenta mediante el programa Precios Cuidados, la implementación de la Ley de Góndolas y el avance de los controles de la cadena de alimentos, para contener la suba de precios y que afecte de la menor manera posible el poder adquisitivo de los argentinos.

Respecto al seguimiento de los precios, la vicejefa de gabinete señaló que se hizo "un repaso de la situación de la inflación, de las herramientas en esta situación en particular, con un gran aumento de los precios internacionales, y el golpe de eso sobre la Argentina". Y agregó que "es importante que seguimos manteniendo el sistema de precios cuidados, que cuando las personas van al supermercado lo pueden ver con claridad. Son buenos productos, y es una canasta que representa el consumo de los argentinos”.



En el mismo sentido, explicó que también se está trabajando en la Ley de Góndolas, que "permitirá que haya productos de las pymes y de la economía popular", algo que "lleva tiempo de implementarse pero es un cambio sustantivo porque va a tener más oferta, y si hay más oferta, hay más competencia y todos tienen más oportunidades”. Todesca Bocco señaló que la AFIP "avanzó en controles de la cadena de alimentos y en particular de la carne".



"Son inspecciones de rutina, pero para nosotros es importante saber qué pasa en estos sectores, porque como sabemos a veces pasan cosas raras que terminan teniendo impacto sobre los precios que hacen que la gente pueda comprar menos de lo podría comprar, y eso no es justo”, resaltó la funcionaria, que analizó también la situación fiscal respecto de lo cual dijo que "hay un aumento importante de los ingresos tributarios que tienen que ver con dos factores: modificaciones que se hicieron en la ley de solidaridad social y reactivación productiva", con lo que se ganó "casi un punto de PIB en impuestos progresivos", precisó.

Pero también mencionó la importancia del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que "ha dado un incremento de los ingresos fiscales" a lo que se suman "los derechos de exportación que es la contracara del aumento de los precios internacionales”. “Todos estos ingresos que tenemos están siendo afectados; nosotros tenemos un gasto por encima del presupuesto equivalente a 1,3 del PIB, son más o menos 480 mil millones de pesos, y por supuesto que este número lo vamos mirando en base a las distintas herramientas que nos piden el presidente y el jefe de Gabinete que pongamos en práctica mientras tengamos que ir todavía teniendo algunas restricciones de índole sanitaria", dijo.