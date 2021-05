"Vos hiciste todo lo que tenías que hacer, todo lo que tiene que hacer un buen Policía", felicitó la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a Luis Chocobar en la puerta de los tribunales, donde se lo condenó a 2 años de prisión en suspenso por "exceso en el cumplimiento del deber". "Dos años es nada, pero vamos a seguir luchando porque vos te lo merecés", concluyó Bullrich ante una posible apelación del fallo. "Estoy tranquilo por toda la gente que me apoya", agradeció Chocobar.

Luego de abrazarse con Chocobar, la presidenta del PRO ofreció una improvisada conferencia de prensa en la que reivindicó una vez más el accionar del policía --que disparó por la espalda y luego remató en el piso al adolescente Juan Pablo Kukoc-- y criticó el fallo del Tribunal Oral de Menores 2 de la Capital Federal al sostener que Chocobar "actuó como Policía y lo condenan".

La ex ministra de Seguridad destacó que se demostró que "no fue un caso de gatillo fácil porque sino lo hubiesen condenado por homicidio" y consideró que el TOM se quedó a medio camino por no absolver a Chocobar. Según Bullrich, la condena "es perjudicial para la seguridad de los 43 millones de argentinos".

"En el país hay 200 mil policías en actividad, entre todas las fuerzas de seguridad, y van a pensar tres veces si defender a un ciudadano o no cuando se enfrenten a un delicuente, porque los terminan condenando", reivindicó la política de disparar por la espalda institucionalizada durante su gestión como ministra de Seguridad.

La ex ministra reforzó su defensa a Chocobar con un mensaje en las redes sociales en el que insistió en su política de justicia sumaria: "¿Qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad."

Además, publicó un comunicado recurriendo al relato de la mano dura: "Las doctrinas que aquí encarnó y difundió el ex juez Eugenio Zaffaroni tienden a la abolición de las penas para los delincuentes pero, contradictoriamente, reclaman sanciones extremas para los policías que cumplen con su deber o para los civiles que se defienden".

"Durante mi gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, siempre, en todo momento, en cada caso, hice frente a esas teorías y a aquellos que pretendían aplicarlas contra el sentido común", destacó en el comunicado acerca de las políticas y protocolos que eliminaron hasta la famosa "voz de alto".