Dirigentes políticos, sindicales y referentes culturales del todo el país anunciaron el lanzamiento del espacio Primero la Patria, un armado peronista federal que busca “ordenar el PJ”, tal como pidió la presidenta del partido, Cristina Kirchner, “desde la periferia”.

"Es tiempo de construir complementariedad. Estamos en un momento de enorme complejidad en Argentina, empiezan a florecer las consecuencias de las políticas de Javier Milei. Y ahí al peronismo se le presenta el desafío de empezar convocar a muchas referencias que desde hace algún tiempo no tienen un lugar en donde participar, y eso es lo que planteamos", explicó el exministro de Educación Nicolás Trotta, uno de los impulsores de Primer la Patria.

Además, el dirigente hizo hincapié en la raíz federal del espacio. "Hay diputados y senadores de muchas provincias como San Juan, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Chubut. A partir de allí la idea es generar un diagnóstico de los desafíos del peronismo y presentar ideas concretas de cara no solo a octubre sino al 2027", apuntó, entrevistado por Tomás Méndez en la 750.

Y continuó: "Tenemos que ser conscientes de que hoy gobierna Milei por los errores del peronismo. El principal error es no haber tenido un diagnóstico de lo que implicó el condicionamiento del FMI, se subestimó el impacto que eso tenía, atravesado también por una pandemia. Y no pudimos salir de ese brete. La pandemia tuvo también un impacto electoral no solo en Argentino sino en el mundo".

En esa línea, Trotta remarcó que al peronismo le "hace falta repensar" de qué manera se revincula con la sociedad. "En el corto plazo hay que tener un compromiso fuerte de oposición a las políticas de Milei. No puede haber un peronismo que le levante la mano a los proyectos de Milei, como los diputados de Tucumán, que se fueron del bloque justicialista y hoy acompañan las iniciativas de Milei", lamentó.



"Es tiempo de horizontalidad. La presidencia de Cristina Kirchner en el PJ es un paso importante. Hay que revitalizar al PJ no solo como una herramienta electoral sino como un espacio programático. La referencia de Cristina en el peronismo debe invitar a convocar a dirigentes que se han alejado del espacio o no han tenido la preponderancia que deberían tener", agregó.

Y concluyó: "En Primero la Patria rescato la participación del senador de San Juan Sergio Uñac o el acercamiento del exdiputado salteño Pablo Kosiner, para mencionar solo dos. Implica que muchos que antes no se sentaban en una mesa de diálogo empiecen a compartir un accionar político, que es lo que necesita el peronismo".