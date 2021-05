Mucha Radio cambia de dial pero no de espíritu. La FM que propone acompañar a los oyentes a pura música popular, “esas canciones que sabemos todos”, tendrá nueva frecuencia a partir de la 0 hora del martes, cuando Mucha Radio asuma la FM 94.7. La emisora perteneciente al Grupo Octubre buscará así alcanzar una mayor audiencia a la que la sintoniza desde su lanzamiento, en septiembre pasado. “Es una mejor frecuencia, ya que tiene un mayor alcance y la idea es poder llegar a más público. Forma parte del crecimiento de la emisora, cuyo fuerte y protagonista es la música”, le explica a Página/12 Eugenia Rossi Gallo, coordinadora artística de la radio. El relanzamiento de la emisora se completa con una campaña gráfica en medios y en la vía pública con la imagen de los diferentes artistas que suelen sonar en el aire de la radio, como Sandro, Pimpinela, Valeria Lynch, Luis Miguel y Sandra Mihanovich.



Mucha Radio se hace lugar en la radiofonía argentina con una propuesta diferencial en relación a la oferta que se puede encontrar hoy en día en la FM. Su principal fortaleza es la música, la cual recorre toda la programación con un estilo de clásicos populares de ayer y hoy, que atravesaron varias generaciones de argentinos en los últimos sesenta años. De Sandro a Pimpinela, el puente emocional al pasado musical se completa con canciones de Palito Ortega, Rafaela Carrá, Christian Castro, Ricky Martin, Ricardo Montaner, Raphael, La Joven Guardia, Los Naúfragos, El Paz Martínez y el inigualable Leonardo Favio, entre otros.

“En Mucha Radio la protagonista es la música y es única porque es una propuesta musical que no encontrás en el abanico del dial en ninguna otra frecuencia. Son todos artistas reconocidos, con temas clásicos que cuando los escuchamos no podemos dejar de cantar. Canciones para bailar, enamorarte, llorar, divertirte, acaramelarte o gritar con ganas. Es una radio que te levanta el ánimo y te alegra”, subraya Rossi Gallo. En esa búsqueda, Mucha Radio cuenta con algunos segmentos musicales bien definidos: todas las horas se cierran con una balada, las cortinas musicales de las telenovelas más emblemáticas y populares de la televisión argentina suenan constantemente en su aire, y con “Infancia Mucha Radio” el viaje al pasado juvenil se recrea con canciones de Pablito Ruiz, Los Parchís, Menudo o Luis Miguel.

La emisora cuenta con la voz institucional –e inconfundible- de Jorge Formento. El histórico locutor de Feliz domingo, además, cuenta con un programa semanal en la programación, que marca su regreso al éter tras 13 años de ausencia. Un reencuentro que, cuenta Formento, no solo no le pesó sino que necesitaba volver a disfrutar. “Me pasó como cuando te encontrás con una vieja novia que no te dabas cuenta que la extrañabas hasta que la volvés a ver. Cuando entré al estudio sentí una sensación hermosa. Saber que podés acompañar a alguien, y más en estos tiempos tan difíciles, es un privilegio hermoso”, reconoce el locutor en la charla con Página/12.

En Únicos en MR (domingos a las 22), Formento cierra el fin de semana de la radio con un tributo que cada domingo está dedicado a un músico distinto, entrelazando sus canciones con los aspectos menos conocidos de sus vidas. Esta noche el artista homenajeado será el cantautor español Alejandro Sanz.

“Este programa me permitió conocer un montón de facetas de distintos artistas. Y así como a mí lo mismo les sucede a los oyentes”, cuenta Formento. “Tratamos de contar cosas que no se conocían y que nos permiten admirarlos un poco más. Por ejemplo, en qué circunstancias se dio ese primer encuentro de Sandro con María Martha Serra Lima que eternizaron juntos en 'Cosas de la vida', que fue en un bar de Buenos Aires. Y que cuando escuchás la canción percibís cómo el Gitano pudo sintetizar en minutos y en una canción ese encuentro de miradas. O supe que Julio Iglesias alguna vez salió a defender públicamente a Ana Belén y a Víctor Manuel cuando desde el franquismo los habían acusado de haber quemado una bandera española en México, algo que nunca ocurrió y que Iglesias se encargó de dejar en claro”, enumera el locutor.

Una de las obsesiones de Formento en Únicos en MR es descubrir cómo nacen las canciones, cuál es el germen que llevó a cada artista a escribir sus canciones más populares, bellas o simplemente queridas muy especialmente por los músicos. Una inquietud que forma parte del programa. “En el ciclo descubrí, por ejemplo, que José Luis Perales, además de ser un cantautor muy bueno, es un formidable compositor para otros, pero que no utiliza el mismo método de escritura para él que para cuando lo hace para un tercero. Perales tiene una extraña manera: sólo escribe cosas propias en invierno o en otoño, mientras que cuando lo hace para otros no le importa en qué estación está porque se pone en la piel de otro y escribe más fácilmente. Es extraordinario. Los artistas son maravillosamente raros”, reconoce, entre risas.

De larga trayectoria televisiva y radiofónica, Formento cree que la radio se revalorizó en estos tiempos pandémicos, donde hay tanta soledad diseminada por las restricciones, los cuidados y la angustia. “El mejor piropo sobre el programa –detalla- me lo dio un amigo de la infancia, que hasta hace muy poquito estuvo internado por Covid en el Hospital Argerich. Me comentó que el programa y la música que pasamos le permitió viajar a otro tiempo, a reencontrarse con situaciones o personas de su vida, que obviamente no le quitó la angustia que atravesaba pero que escuchar la radio le había hecho más transitable la enfermedad. Uno se imagina siempre a alguien del otro lado. Cuando uno trata de dar un mensaje no lo hace pensando abstractamente. Poder acompañar a los que andan necesitando una caricia, aunque al menos sea a través de la radio, es reconfortante”.

Mucha Radio forma parte del paquete de medios del Grupo Octubre, que edita Página/12, y que cuenta entre sus publicaciones con las revistas Caras y Caretas y Planeta Urbano. La FM 94.7 complementa su propuesta radiofónica, que incluye a la AM750, FM Blackie, FM Aspen, Like, Oktubre y Malena. La cartera de medios se completa con Canal 9, la señal informativa IP Noticias, las salas Caras y Caretas y la plataforma de streaming gratuita OctubreTV.