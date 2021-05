El Comité de Pediatría Ambulatoria en la Sociedad Argentina de Pediatría reconoció que la suspensión de la presencialidad escolar es una "circunstancia que va a aparecer varias veces a lo largo de este año" debido a la alta circulación del virus y advirtió dos aspectos para preservar la salud de los niños, niñas y adolescentes: asegurar las herramientas necesarias para poder sostener los vínculos desde la virtualidad y la continuidad de las políticas de asistencia alimentaria en los sectores más vulnerados.

El comité, que reúne un centenar de pediatras de todo el país, manifestó su preocupación por el impacto en la salud de la población en edad escolar por los vaivenes de la presencialidad en medio de la segundo ola de Covid-19. La pediatra Carolina Marotta, integrante del comité en diálogo con Télam Radio, destacó que es fundamental que los gobiernos nacional y provinciales tengan "en cuenta que los niños necesitan no perder contacto con dos de los aspectos fundamentales de la presencialidad: el contacto con los contenidos pedagógicos y los contenidos sociales: amigos y docentes".

Respecto de otro aspecto fundamental como la alimentación, Marotta fue crítica respecto de la política aplicado por el gobierno de la Ciudad debido a que con el corte de la presencialidad y la virtualidad definido para las restricciones entre el 21 y 30 de mayo, también se difirieron las entregas de bolsones alimentacios, que se entregan solo cada 15 días.

"No entendemos por qué ha sido pospuesta", lamentó la pediatra y sostuvo que la interrupción de la presencialidad no es motivo "para que los bolsones dejen de ser repartidos". "Es importante no diferir la entrega de los alimentos a la gente que lo necesita, sobre todo en el marco del poco trabajo que se puede realizar por el contexto pandémico", apuntó.



Por último, la profesional de la salud resaltó que es "fundamental" que se acelere la vacunación de los docentes para "que no haya transmisión de los docentes a los niños en las varias burbujas que los docentes pivotean por día". En ese sentido, Marotta denunció que en la Ciudad es nula la vacunación entre los docentes que ejercen a partir de tercer grado, mientras que en el primer nivel aún no se completó la vacunación con la primera dosis.