El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en la Ciudad y sus alrededores una jornada con cielo mayormente nublado. Si bien el sol no brillará durante largos períodos, las temperaturas serán altas: irán de los 18 a los 28 grados.

Asimismo, se espera que sople viento del norte y que se registren ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hasta la tarde.

El miércoles la nubosidad irá en aumento, con temperaturas de entre 18 y 27 grados, con viento del noreste y probabilidad de chaparrones por la tarde.

El jueves se espera una jornada nublada y calurosa, con una temperatura máxima que llegará a los 30 grados y viento del norte.