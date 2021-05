El gobierno nacional decidió ayer por decreto la continuidad del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas y que funcionará en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, lo que generó quejas entre los referentes de pueblos originarios de Salta quienes manifestaron su rechazo a esta decisión por considerarla "inconsulta".

El decreto 672, que crea el Consejo, fue modificado en su artículo cuarto en el que establece que dicho organismo "estará conformado por los y las representantes que los Pueblos y Organizaciones de Pueblos Indígenas asignen a tales fines, respetando el autorreconocimiento y las formas, usos y costumbres tradicionales de organización de cada pueblo y por el Consejo de Participación Indígena, a través de los y las representantes que ellos y ellas designen”.

El quinto artículo, también con cambios, señala que el organismo dependerá del INAI "organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que promoverá los espacios de interacción con los diferentes Ministerios y organismos públicos del Estado Nacional con el fin de brindar fiel cumplimiento a los objetivos enunciados en el presente decreto”.

"Nos parece muy malo que por decreto se intente tomar medidas. El INAI tiene como objetivo fomentar el desarrollo y la participación indígena, algo que viene haciendo a medias, eso es lo que cuestionamos", manifestó el delegado del Consejo de Participación Indígena (CPI) del pueblo Lule, David Torres a Salta/12. El referente dijo que la continuidad de este organismo sigue siendo inconsulta y que se creó durante el macrismo pero se ratifica ahora "por el mismo sistema" del decreto, "sin consentimiento y sin participación". "El Estado está tomando decisiones sin el sujeto de derecho", opinó.

Torres consideró que "hay una gestión burocrática o administrativa que toma decisiones con técnicos pero no hay un criterio desde los territorios". "Esperamos que se vuelva a la participación indígena al menos con el zoom", manifestó. Añadió que esperan que el gobierno nacional convoque a las comunidades indígenas y señaló, como un ejemplo de las falencias que le adjudican al Consejo Consultivo, la inacción que tuvo cuando ocurrieron los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El referente lule dijo que le brindaron temas de agenda al gobierno nacional en cuanto a política indígena pero no ven que se esté trabajando en ello. Entre estos temas se encuentra el de la propiedad comunitaria y el desarrollo con identidad en los territorios "para que nadie vaya a morirse de hambre en las ciudades".

"Esperamos que nos convoquen a todos y haya un debate. No podemos seguir aceptando medidas", afirmó. También manifestó que realizarán un encuentro con la mesa de articulacion territorial de política indígenas de Argentina (Matria) "para ver y hablar sobre qué se va a hacer" ante el decreto. Consideró que "si el Estado sigue en la terquedad de la continuidad del Consejo Consultivo por lo menos tiene que convocar a elecciones".

"Reclamamos la consulta y participación, no hacen caso del protocolo elaborado por las organizaciones", sostuvo por su parte el integrante del pueblo Diaguita Calchaquí, e integrante del ENOTPO, David Pastrana. Manifestó que "el Estado argentino aún no entiende que tiene hacer una reparación histórica con los pueblos. El Estado está en deuda, el día que lo asuman habrá una decisión política, por lo pronto dan vueltas".

El delegado del CPI del pueblo Kolla, Cornelio Herrera, dijo a Salta/12 que el decreto que salió "está mas confuso". "No saben explicarlo ni desde presidencia del INAI, ni desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación", aseguró. Cuestionó que no se entiende si el Consejo de Participación Indígena sería parte del Consejo Consultivo o si el CPI tendría que designar al Consejo Consultivo". Al respecto dijo que se comunicó con la presidenta del INAI Magdalena Odarda y que desde el organismo "no saben explicar todavía ni como se va a poner en vigencia ese decreto"…

Herrera integra la organización Qollamarca, y expresó que están en contra del Consejo Consultivo, "que ha sido nombrado a dedo por el gobierno de Mauricio Macri, consensuado políticamente, no estamos de acuerdo", y que tampoco aceptan que se haya hecho todo por decreto.

"Si bien Felix Díaz (quien dirigía el Consejo Consultivo) tiene su propia política también es un originario, terminamos peleándonos entre originarios", opinó. El referente dijo además que los CPI de Salta y Jujuy siguen "aislados, desvinculados, y marginados".