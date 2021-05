La temporada de Facundo Campazzo dejó jugadas para todos los gustos, ya sea con asistencias mágicas, voladas al piso en busca de alguna pelota o notables acciones defensivas. Y este sábado la NBA se hizo eco de una de estas últimas al publicar en sus redes sociales un compilado de las acciones con "más alto I.Q." (Intelligence quotiente: coeficiente intelectual) de la recientemente finalizada temporada regular 2020/21.

En el video de casi dos minutos aparecen varias de las súper estrellas más afamadas de la liga como LeBron James, el base Trae Young o el serbio Nikola Jokic, compañero de Facu en Denver, con un par de sus pases de toda la cancha para habilitar a alguno de los suyos para un doble sin oposición.

Pero sobre el final se mete el cordobés con una acción realizada hace apenas dos semanas durante el triunfo como visitante de Denver sobre Charlotte Hornets por 117-112. Transcurría el cierre del segundo cuarto cuando la defensa asfixiante de los Nuggets le complicaba la cosa a los locales, que tenían que pasarle la pelota de apuradas. Así, el base anotador Terry Rozier la cruza al escolta Malik Monk que domina con lo justo e intenta ceder a Devonte' Graham.





Claro que allí apareció Campazzo para anticipar lo que iba a hacer Monk, robarle la pelota y, como estaba apretado contra la línea de fondo, hacerla rebotar en Graham, quien ya estaba bien afuera de la cancha.



"Oh, ¿de verdad?", espetó el relator de los Hornets con tono angustiado, como no pudiendo creer lo que había pasado. Aquel juego Campazzo lo terminó con 8 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. Vale destacar que no fue la única "avivada" de ese tipo que "patentó" Facu durante la temporada.