La Universidad Nacional de Rosario consiguió financiamiento por más de 63 millones de pesos para cinco proyectos elegidos en la Convocatoria Nacional de Ciencia y Tecnología contra el Hambre. De este modo, se avanzará en la construcción de la Planta Pública de Alimentos y en la implementación de otros 4 proyectos de ciencia y tecnología aplicada para los programas públicos de alimentación.

“Es una excelente noticia para la UNR, para la ciencia local y también para la región. Estamos orgullosos de que nuestros proyectos se puedan implementar en el corto plazo. Venimos diciendo que el único tema de agenda impostergable en la Argentina es la lucha contra el hambre”, afirmó el rector Franco Bartolacci.

La Planta Pública de Alimentos, que fue presentada por el rector en marzo pasado, tiene el objetivo de garantizar el acceso a alimentos nutritivos de calidad a los sectores más vulnerables de Rosario y la región, priorizando a niños y niñas. Estos alimentos serán desarrollados por la UNR y distribuidos en la ciudad en el marco del trabajo conjunto con el municipio y el vínculo con instituciones y organizaciones que brindan asistencia alimentaria. Recibirá un financiamiento nacional por más de 18 millones.

“Es la decisión de la universidad pública de involucrarse, de comprometerse con lo que es el problema más grave y más urgente que tiene Argentina: el hambre. Un país que produce en materia alimentaria lo que produce Argentina no puede permitirse que haya cada día gente que no tenga un plato de comida. Eso debe interpelar, pero sobre todo movilizar a todos los niveles del Estado y a la Universidad, poder hacer este puente entre el desarrollo científico tecnológico y el impacto de ese desarrollo en políticas concretas, en este caso, contra el hambre”, afirmó Bartolacci.

“Es un orgullo para la UNR la selección de estos proyectos para su financiación. Además de la Planta de Pública de Alimentos se eligieron investigaciones que trabajan en el acceso y la calidad del agua potable, la mejora en la calidad de lácteos y en la producción de tomates en zonas urbanas y periurbanas, entre 500 propuestas en todo el país, lo que pone en relevancia nuestras investigaciones en ciencia, ligadas a la lucha contra el hambre”, agregó Bartolacci.

Los proyectos elegidos tienen como objetivo impulsar y fortalecer la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación y al agua segura, así como al abordaje de la vulnerabilidad socioambiental.

Los cinco proyectos ganadores de la Universidad Nacional de Rosario son los siguientes:

-Planta Pública de alimentos de la UNR. Financiamiento: 18.882.500 pesos.

Construcción de una planta industrial para elaboración de alimentos de alto valor nutricional a bajo costo, con diversas líneas de productos, cada una con su propia fórmula alimentaria balanceada. Se planea la producción de una línea a base de diferentes alimentos secos (lentejas, arroz, fideos, maíz) y deshidratados (tomate, soja, pimentón, arvejas, cebolla, zanahoria, choclo, etc.), a los que se les incorporarán carbohidratos, proteínas, lípidos (aceite vegetal), vitaminas y minerales, en proporciones adecuadas para un mayor aporte nutricional.

-Biofiltración de metales presentes en aguas subterráneas de consumo. Financiamiento: 9.555.625 pesos.

Desarrollo de mecanismo de biofiltrado de metales en aguas subterráneas destinadas a consumo humano de poblaciones situadas en regiones con pocas posibilidades de acceder a fuentes alternativas de agua potable.

-Innovaciones tecnológicas y de gestión barrial para el acceso universal al agua y saneamiento. Financiamiento: 17.309.588.

Diseño y desarrollo de un modelo de gestión barrial de servicios públicos de agua y saneamiento para aplicarlo en zonas no urbanizadas donde en un corto plazo no van a llegar los servicios formales ya que son zonas que están fuera del área de concesión de la administradora de los mismos, y donde además no se pueden aplicar las tecnologías tradicionales, por la propia configuración de las viviendas y asentamientos.

-Desarrollo y transferencia de cultivares de tomate para sistemas de producción urbanos y periurbanos. Financiamiento: 2.000.000 pesos.

Contribuir desde los programas de Mejoramiento Genético de Tomate existentes en instituciones públicas (UNR, UNSa, INTA La Consulta, INTA Salta) con materiales genéticos adaptados a los sistemas de producción urbanos y periurbanos de los cinturones hortícolas de grandes ciudades del país para difundir el trabajo a la comunidad y establecer lazos de confianza y cooperación en el territorio.

-Productos lácteos funcionales, enriquecidos y/o fortificados con nutracéuticos y minerales bioactivos. Financiamiento: 15.744.600 pesos.

Queso untable fortificado con calcio y enriquecido con zinc (QUA), Queso untable fortificado con hierro, zinc y vitamina C (QUB), Yogur enriquecido con antocianinas microencapsuladas (YC), Yogur enriquecido con derivados proteicos de espirulina, Postre lácteo a partir de lactosuero (PLE)