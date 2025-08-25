En las efemérides del 25 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1900. Muere Friedrich Nietzsche

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche fallece a los 55 años en Weimar. Pasó la última década de su vida sumido en la locura. Entre sus obras destacan Humano, demasiado humano, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El ocaso de los ídolos y Ecce Homo. La influencia de su pensamiento se proyectó sobre el siglo XX.

1923. Nace Álvaro Mutis

En Bogotá nace el escritor Álvaro Mutis. Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1997 y Premio Cervantes en 2001, el poeta y novelista colombiano inició su carrera literaria en 1953 con el poemario Los elementos del desastre. Se instaló en México y su veta novelística surgió en 1978. En su narrativa se destaca la saga de novelas de Maqroll el Gaviero a partir de 1986 con La nieve del almirante y seguida con Ilona llega con la lluvia. Murió en México en 2013.

1930. El nacimiento de Sean Connery

Nace Sean Connery en Edimburgo. Una de las estrellas más grandes de la historia del cine, quiso ser futbolista y compitió en el concurso de Mr. Universo en 1953, en el que quedó tercero. Volcado a la actuación, la consagración llegaría en 1962 con Dr. No, la primera película de la serie de James Bond. Personificó a 007 hasta 1966, regresó para una película más en 1971 y luego en 1983 con Nunca digas nunca jamás, hecha por fuera de la saga oficial del agente secreto. Evitó quedar encasillado gracias a películas como Zardoz, El hombre que sería rey, Robin y Marian, Atmósfera Cero, El nombre de la rosa, Los intocables (por la cual ganó el Oscar como actor secundario), Indiana Jones y la última cruzada, La Casa Rusia, La Roca y La Liga Extraordinaria. Murió en 2020.

1954. Nace Elvis Costello

Declan Patrick MacManus nace en Londres. Dedicado a la música, adquirió fama con el nombre de Elvis Costello. Su carrera tomó bríos en la capital británica a mediados de los 70. Desde entonces ha producido una extensa discografía.

1958. El nacimiento de Tim Burton

Tim Burton, uno de los principales directores de Hollywood en las últimas décadas, nace en Burbank, California. Su Batman de 1989 lo posicionó como uno de los realizadores más promisorios. Luego llegarían El joven manos de tijera, Batman regresa, Ed Wood, Marte ataca y La leyenda del jinete sin cabeza. Al despuntar el nuevo siglo dirigió El planeta de los simios, El gran pez, Charlie y la fábrica de chocolate y Sweeney Todd, entre otras películas.

1984. Adiós a Truman Capote

Truman Capote fallece a los 59 años. Había nacido en Nueva Orleans. Su carrera literaria comenzó con la publicación de la novela Otras voces, otras habitaciones, en 1948. En 1958 se consagró con Desayuno en Tiffany`s. La novela de no ficción (un género que aseguró haber inventado) A sangre fría, de 1966, marcó el punto más alto del Nuevo Periodismo con la cruza de realidad y ficción. De 1980 es su último libro publicado en vida: Música para camaleones. En forma póstuma apareció Plegarias atendidas y más tarde su correspondencia.

2009. La muerte de Ted Kennedy

El senador estadounidense Edward Kennedy muere a los 77 años por un tumor cerebral. El hermano menor de John y Robert Kennedy, llegó al Senado por Massachusetts en 1962 y mantuvo la banca hasta su muerte. El accidente de auto de 1969 en el que murió ahogada su secretaria dañó su reputación y no pudo lograr la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Abocado a la labor legislativa, se mostró como un defensor de los derechos humanos.

2012. Muere Neil Armstrong

A los 82 años fallece Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. Fue uno de los astronautas de la misión Apolo XI, que llegó al satélite de la Tierra el 20 de julio de 1969. "Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la Humanidad", fueron sus famosas palabras apenas pisó la Luna.

Además, en la Argentina es el Día del Peluquero; y es el Día de la Independencia de Uruguay.